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Kuzey Denizi'ne 330 milyar sterlinlik enerji yatırımı gerekiyor

- Aberdeen Üniversitesi'nin yaptığı araştırmada, Kuzey Denizi'ndeki enerji kaynakları için şirketlerin, gelecek 30 yıl boyunca yaklaşık 330 milyar sterlin seviyesinde yatırım yapması gerektiği belirtildi

Kuzey Denizi'ne 330 milyar sterlinlik enerji yatırımı gerekiyor
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LONDRA (AA) - İngiltere’nin Kuzey Denizi’ndeki üretimin sürdürülmesi için enerji şirketlerinin, önümüzdeki 30 yıl boyunca yaklaşık 330 milyar sterlin seviyesinde yatırım yapması gerektiği bildirildi.

Aberdeen Üniversitesi, Kuzey Denizi’ndeki enerji kaynaklarına ilişkin bir araştırma yaptı.

Üniversitenin akademisyenlerinden Prof. Alex Kemp ve Dr. Linda Stephen tarafından yapılan araştırmada, İngiltere’nin Kuzey Denizi’ndeki enerji kaynakları için şirketlerin, gelecek 30 yıl boyunca yaklaşık 330 milyar sterlin seviyesinde yatırım yapması gerektiği belirtildi.

Kuzey Denizi’ndeki sahaların geliştirilmesi için 158 milyar sterlin, üretimin gerçekleştirilmesi ve operasyonel giderler için de 172 milyar sterlin seviyesinde ek yatırıma ihtiyaç duyulacağı kaydedilen araştırmada, Kuzey Denizi'ndeki kaynaklardan 2050 yılına kadar toplam 17 milyar varile eş değer doğal gaz elde edilebileceği bildirildi.

1970’li yıllardan beri aktif olarak işletilen Kuzey Denizi’ndeki sahalardan şimdiye kadar toplam 43 milyar varile eş değer petrol ve doğal gaz elde edildi.

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