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Kuzey Ege'de turizm hareketliliği

Hafta sonu tatilinin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne eklenmesiyle, Kuzey Ege'de yoğunluk oluştu

Kuzey Ege'de turizm hareketliliği
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Hafta sonu tatilinin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"ne eklenmesiyle Kuzey Ege'deki tesisler, yoğun bir 3 gün geçirdi.
Hafta sonu tatili için Balıkesir'in Ayvalık, Gömeç, Burhaniye ve Edremit ile Çanakkale’nin Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesini de içine alan Edremit
Körfezi’ni tercih edenler, 3 günlük tatilin tadını çıkardı.

Hafta sonundan itibaren araç ve yaya yoğunluğunun oluştuğu körfezde sahiller, çay bahçeleri, kafeteryalar ve kordonda yoğun hareketlilik yaşandı.
30 binin üzerinde yatak kapasitesiyle iç turizmde önemli yer tutan Edremit Körfezi'nde, otellerin yanı sıra pansiyonlarda doluluk yüzde 100'e kadar ulaştı.
Tatil amaçlı bölgeye gelenler, denize girmenin yanı sıra doğal, kültürel ve tarihi alanlarda gezerek vakit geçirdi.

İç turizmin lideri olarak bilinen 130 bine yakın ikinci konuta sahip körfezdeki kara yollarında zaman zaman oluşan araç yoğunluğu nedeniyle ulaşımda aksamalar da yaşandı.

Tur operatörü Ahmet Kömürcüoğlu, Kuzey Ege'de turizm sezonunun biraz geç başladığını belirterek, okullar açılana kadar hareketliliğin süreceğini söyledi.
Körfezin, doğa, deniz, kültür ve gastronomi turizmiyle giderek daha fazla turist ağırladığını dile getiren Kömürcüoğlu, potansiyeli yüksek bölgenin sadece yaz aylarında kalabalık olduğunu, bu durumun aşılarak 12 aya yayılan bir canlılık yaratılması gerektiğini kaydetti.
 

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BalıkesirEdremit KörfeziHareketlilikKuzey EgeTurizm
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