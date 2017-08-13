Kuzey Ege'de Kurban Bayramı rezervasyonları hızlandı

BALIKESİR (AA) - HAKAN FİRİK - SUAT SALGIN - Ayvalık, Ören, Akçay, Altınoluk, Güre ve Zeytinli gibi Kuzey Ege'nin önemli turizm merkezlerinde Kurban Bayramı'na yönelik rezervasyonlar sürerken, doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı.

Kurban Bayramı tatilini, Çanakkale'nin Küçükkuyu Beldesinden Balıkesir'in Ayvalık ilçesine kadar yaklaşık 145 kilometrelik sahil şeridine sahip 26 bayraklı Edremit Körfezi'nde geçirmek isteyenlerin tesislerdeki rezervasyonları haftalar öncesinden başladı.

Özellikle tatilin 10 güne uzatılacağı beklentisiyle Kuzey Ege'deki otel, motel ve pansiyonlarda yerlerini ayırtan tatilcilerin talebi, bölgedeki doluluk oranlarının hızla artmasına neden oldu.

Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'na yönelik Edremit Körfezi'nin yoğun bir taleple karşı karşıya olduğunu söyledi.

Yurt dışından gurbetçilerden de yoğun talep aldıklarını vurgulayan Yavuz, şöyle konuştu:

"Bayram öncesi rezervasyonlarda adeta patlama noktasına gelindi. Bu konuda yoğun bir talep söz konusu. Ağustos ayının sonunda yapılacak müzik festivali de bu ayı iyi geçirmemizi sağladı. Rock Festivali'ne 30 ila 40 bin kişi geliyor. Bunun da etkisiyle birlikte ağustos ayı sonuna kadar eylülün ilk haftasını da içine alacak bir şekilde yoğunluğumuz var. Bayram rezervasyonunda da yüzde 90'a ulaşıldı bugünden."

- Rezervasyonların bir kısmı karşılanamıyor

Edremit Belediyesi kuruluşu Ed-Bel Limited Şirketi Genel Müdürü İbrahim Yakın, turizm hareketliliğinin geçen yıla göre daha iyi oluğunu söyledi.

Temmuz ayında doluluk oranlarının ortalama yüzde 60 civarında kaldığını ancak ağustosu an itibarıyla yüzde 100 dolulukla geçirdiklerini belirten Yakın, "Bu ay sonuna kadar yoğunluk aynen sürer. Bayram için rezervasyon talepleri yoğun. Rezervasyonların bir kısmını da karşılayamıyoruz dolulukların yüksek gitmesinden dolayı. Tatilin 10 güne uzatılacağı beklentisi talebi artırıyor. Bayramın uzaması bize daha yararlı olacaktır diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Yakın, tatilin 10 güne çıkarılmasıyla sezonun uzayacağını belirterek, bunun da turizm sektörüne olumlu yansıyacağını dile getirdi.

Ayvalık Turizm Alt Yapı Geliştirme ve Hizmet Birliği (AYTUGEB) Genel Sekreteri ve Ayvalık Turizm Derneği Başkanı Ümit Özgültekin, Kurban Bayramı için ilçedeki turistik otel ve pansiyonlarda doluluk oranlarının her geçen gün arttığını söyledi.

Bayram tatilinin 10 güne uzatılması durumunda doluluk oranlarının yüzde 100'e ulaşacağını vurgulayan Özgültekin, "30 Ağustos Zafer Bayramı ve Kurban Bayramı'nın şu anda 6 günlük olmasından kaynaklanan bir sorunumuz var. Umarım yetkililerimiz sesimize kulak vererek bu bayramın süresinin uzatılmasını sağlarlar. Tatilin 2 günü yollarda geçecektir. Geriye kalan ise pek çok tatilcimize cazip gelmiyor." dedi.

Ayvalık Pansiyoncular ve Otelciler Derneği Başkanı Hatice Arga ise Kurban Bayramı dolayısıyla butik otel ve pansiyonlarda rezervasyonların başladığını kaydetti.

Bayram tatili süresi uzatılır da 10 güne çıkarılırsa çok daha yüksek bir doluluk oranına ulaşacaklarını ifade eden Arga, "Bu da sektöre ekonomik anlamda çok ciddi katkı sağlayacak. Ciddi bir turizm hareketliliğinin yakalanmasının, bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasına bağlı olduğunu düşünüyorum. Yetkililerden turizmcilerin desteklenmesi adına bu tatilin uzatılmasını talep ediyoruz. Böylelikle hiç olmazsa biraz olsun ekonomik anlamda kendimize geleceğimizi düşünüyorum." diye konuştu.



