Kuzey Makedonya’yı da kapsama alanına aldı

Avrupa’nın lider mobilite hizmetleri sunucusu DKV Euro Service, Yunanistan ve Orta Avrupa arasında karayolundan gerçekleştirilen mal ve ürün arzını güvence altına almak için Kuzey Makedonya’da Makpetrol şirketi ile iş ortaklığı kurdu. DKV müşterileri, bölgenin en ekonomik yakıtını DKV Card ile nakitsiz temin edebilecekler.

Uluslararası taşımacılıkta nakitsiz yol yardım hizmetleri alanında piyasa lideri olan DKV Euro Service, hizmet ağına yeni bir ülkeyi kattığını duyurdu.

Çin ve Avrupa arasındaki Yeni İpek Yolu üzerinden yapılan mal ve ürün sevkiyatı Yunanistan’ı önemli ölçüde etkileyecek. Pire gibi limanlar yeni ticaret merkezleri olacak. Ürünleri bu merkezlerden kara yoluyla Orta Avrupa’ya taşıyacak nakliyecilerin ihtiyaçlarının aksamadan sağlanabilmesi için DKV tedarik ağını Kuzey Makedonya’yı da kapsayacak şekilde genişletti.

En düşük yakıt fiyatı Kuzey Makedonya’da

DKV Euro Service Enerji ve Araç Servisleri Genel Müdürü Sven Mehringer bu konuda yaptığı açıklamada, “Kuzey Makedonya’daki yeni tedarik ağımızla Orta Avrupa’ya karadan ulaşım rotalarında sunduğumuz ürünleri geliştirdik” ifadesini kullandı. DKV müşterileri bundan böyle Makpetrol’ün ağı içinde yer alan ve her büyüklükteki kamyonlar için uygun olan 37 servis istasyonunda nakit vermeden dolum yaptırabilecekler.

DKV Balkanlar Tedarik Ülke Müdürü Ognjen Kosanovic ise “Bölgedeki en düşük yakıt fiyatı Kuzey Makedonya’da bulunuyor. Attığımız bu yeni adımla en yüksek kaliteli yakıtı bölgede bulunabilecek en uygun fiyatlarla sunabileceğiz” dedi.

DKV Euro Service, Avrupa Birliği içinde ve dışındaki iş ortakları ağını istikrarlı bir şekilde genişletiyor. Yılda yaklaşık 5.000 istasyonu birbirine bağlayan mobilite hizmetleri sunucusu çoklu enerji yakıt istasyonlarına odaklanıyor.

DKV Euro Service hakkında: DKV Euro Service Avrupa caddelerinde taşımacılık sektörüne yönelik nakitsiz yol yardım hizmeti alanında piyasa lideridir. Şirket yakıt ve servis kartı DKV CARD ve tamamlayıcı hizmetlerle ticari filoların optimize edilmesine ve yönetilmesine yönelik, günlük işlere uygun bir ürün yelpazesi sunmaktadır.

Avrupa, Rusya, Gürcistan ve Fas dahil 43 ülkede bulunan 100.000’i aşkın kabul noktası ile sektörün en büyük tedarik ağını sunan DKV Euro Service, taşımacılık şirketlerinin uygun fiyatlı yakıt almalarına, hareket halinde kalmalarına ve daha verimli çalışmalarına yardım eder.

DKV Euro Service bir DKV MOBILITY SERVICES Grup şirketidir. DKV MOBILITY SERVICES, 2018 yılında 8,6 milyar Euro ciro elde etmiştir ve Avrupa çapında 1.000’den fazla çalışan istihdam etmektedir.