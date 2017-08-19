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Kuzu Grup dünyanın en büyük müteahhitleri arasında

- Şirket, ENR Dergisinin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 130. sırada yer aldı

Kuzu Grup dünyanın en büyük müteahhitleri arasında

İSTANBUL (AA) - Kuzu Grup, Engineering News Record (ENR) dergisinin 2016 yılına ilişkin "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde 130. sırada yer aldı.

Şirketin açıklamasına göre, Kuzu Grup, geçen yıl 11 basamak atlayarak 130. sıraya yükseldi. Şirket, önceki yıl 141. sırada yer almıştı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi Özen Kuzu, inşaat sektörünün uluslararası platformlarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeyi sürdürdüğünü kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın her yerinde prestijli projelere imza atan sektörümüz, Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ülkemizin adını böyle önemli platformlarda görmek bizim için gurur verici. Yurt içi ve yurt dışında çok sayıda proje hayata geçiren Kuzu Grup olarak bu yıl 11 basamak yükselerek, ENR listesinde 130. sırada yerimizi aldık. Yeni projeler üstlenerek, dünyada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar hayata geçirdiğimiz projelerle ülkemizin başarısına katkı sağlamaktan gurur duyuyoruz."

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