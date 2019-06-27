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KVKK, Avrupa’da söz sahibi oldu

KVKK’nın akredite edilmesiyle, Türkiye, küresel arenada veri korumaya ilişkin hususların tartışılarak ilke kararlarının alındığı uluslararası platforma katıldı.

KVKK, Avrupa’da söz sahibi oldu
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Avrupa Veri Koruma Otoriteleri tarafından düzenlenen Avrupa Veri Koruma Otoriteleri Konferansı’na akredite edilmesiyle, Türkiye, küresel arenada veri korumaya ilişkin hususların tartışılarak ilke kararlarının alındığı uluslararası platformda söz sahibi oldu.

Kurum’dan yapılan açıklamaya göre, KVKK, “kişisel verilerin korunması ile buna ilişkin vatandaşlık bilincinin oluşmasında etkin ve uluslararası alanda söz sahibi bir otorite olmak” vizyonu doğrultusunda ocak ayında başvuruda bulundu.

Gürcistan’ın Tiflis kentinde, 8-10 Mayıs’ta tarihleri arasında gerçekleştirilen 29’uncu Avrupa Veri Koruma Otoriteleri Konferansı’nda yapılan oylama neticesinde KVKK’nın da kişisel verilerin korunması alanındaki saygın kurumların arasında yerini alması kararlaştırıldı.

Bu kararla birlikte Türkiye, Avrupa çapındaki Veri Koruma Otorite temsilcilerinin katılım sağladığı, veri korumaya ilişkin hususların tartışılarak ilke kararlarının alındığı söz konusu uluslararası platformda, oy hakkına sahip akredite ülke olarak yerini alacak, önümüzdeki yıllarda bu konferansa ev sahipliği yapabilecek.

Küresel arenada tanınıyoruz

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kurumun vizyonunda da yer alan “uluslararası alanda söz sahibi olma” konusunda önemli bir adım atıldığını belirtti.

Veri güvenliğinin alt başlıklarından olan siber güvenlik ve dijital güvenlik ile endeksli bir veri temelli ekonomide, ülkemizin dünyadaki yerini aldığına işaret eden Bilir, şunları kaydetti:

“Artık ülkemizde de Avrupa’da olduğu gibi kişisel verilerin korunması teoriden uygulamaya geçirilmelidir. Kişisel verilerin korunması, kurumların organizasyon yapısının ve kurumsal kültürünün bir parçası olmalıdır. Ancak bu şekilde kanunlara ve kurallara gereken uyum sağlanacaktır.”

Çarşamba seminerleri devam ediyor

Öte yandan kişisel verilerin korunması hususunda kamuoyunu bilgilendirmek ve güncel bilgilerin paylaşılmasını sağlamak amacıyla, haftalık olarak belirlenen konularda düzenlenen "Çarşamba Seminerleri"nin bu haftaki gündemi de Avrupa Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) oldu.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu bünyesinde görev yapan uzmanlar tarafından, kurum konferans salonunda, GDPR’nin getirdiği yenilikler, GDPR’nin yer, konu ve kişi bakımından uygulanması konularında kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla seminer düzenlendi. Yoğun katılımla gerçekleşen ve halka açık olarak gerçekleştirilen seminerler, temmuz ayında GDPR’nin çeşitli yönlerinin ele alındığı oturumlarla devam edecek.
 
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KVKKKişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Başkanı Faruk Bilir
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