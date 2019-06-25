La Lorraine'e 4 ödül birden!

Belçika’nın dünyaca ünlü markası La Lorraine, uluslararası arenada ödüllerle yoluna devam ediyor. "International Taste and Quality Institute" logosu taşıma hakkını kazanan La Lorraine, “İlk İzlenim, Görünüm, Koku, Tat ve Doku” kategorilerinden geçip ödül alarak başarısını tescilledi. La Lorraine, Tereyağlı Kuruvasan, Baget Ekmek, Ispanaklı Börek, Beyaz Ekmek ürünleriyle rakiplerinden sıyrıldı.



Avrupa’nın lezzet konusundaki lider bağımsız otorite kurumlarından ITQI (Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü) ‘Üstün Lezzet Ödülleri’ dünyanın dört bir yanından gelen yiyecek ve içecekleri test etme ve üstün lezzetli olanları tanıtmak amacıyla bu yıl 15. kez düzenlendi. Dünya çapında pek çok gıda firmasının katılım gösterdiği yarışmaya katılan 15 bin üründen 1185 ürün ön elemeyi geçti. Kapalı göz testindeki tadım oturumlarında ise 1885 ürün tadıldı.







Unlu mamul, pasta ve fırıncılık sektöründe yüzde yüz Belçika sermayeli bir aile işletmesi olarak80 yıldır faaliyet gösteren La Lorraine Unlu Mamuller Grubu, ITQI Üstüm Lezzet Ödülleri’nde bu yıl değerlendirildiği Tereyağlı Kuruvasan, Baget ekmek, Ispanaklı Börek, Beyaz Ekmek ürünleriyle “İlk İzlenim, Görünüm, Koku, Tat ve Doku” başarılarıyla ödül alarak lezzetini ve kalitesini uluslararası alanda kabul ettirdi.



Hotel, Restoran, Cafe noktalarının yanı sıra perakende zincir market gibi birçok farklı profildeki 7.500’den fazla satış noktasında tüketicilerine ulaşan La Lorraine, 2014 yılında Türkiye pazarına giriş yapmış ve stratejik bir pazar olarak Türkiye’ye verdiği önem neticesinde 13. üretim tesisini Türkiye’de Manisa’da hayata geçirmiştir.



