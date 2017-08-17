Laboratuvar yatırımlarına beşinci bölge desteği

ANKARA (AA) - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, mevzuat değişikliğiyle araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referansı laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımlarının, öncelikli yatırımlar kapsamına alınarak beşinci bölge desteklerinden yararlandırılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Zeybekci, yenilikçiliğin, büyüme ve gelişmede temel belirleyici olmasının küresel ekonominin en önemli özellikleri arasında yer aldığını ifade etti. Bugün hemen hemen tüm sektörlerde araştırma geliştirme faaliyetleriyle yenilikçiliğin, üretim ve satışın itici gücü haline geldiğine işaret eden Zeybekci, laboratuvar yatırımlarının, gelişmiş ekonomilerle aradaki farkı kapatmaya çalışan gelişen ekonomiler için özellikle önemli olduğuna dikkati çekti.

Stratejik önemiyle bağlantılı şekilde bugün laboratuvar ve test altyapısını desteklemenin tıpkı sanayi sektörlerini desteklemek gibi bir gereklilik olduğunu vurgulayan Zeybekci, şunları kaydetti:

"Bugünkü Resmi Gazete'de yer alan mevzuat değişikliğimizle araştırma ve referans laboratuvarı, tüketici güvenliği ve enfeksiyon hastalıkları referans laboratuvarı, ilaç ve tıbbi cihaz analiz ve kontrol laboratuvarı ile deney hayvanları üretim test ve araştırma merkezi birimlerinin yer aldığı laboratuvar kompleksi yatırımları öncelikli yatırımlar kapsamına alınarak 5'inci bölge desteklerinden yararlandırılacaktır. Yeni teşviklerimizle ülkemiz için giderek önemi artan sektörler olan ilaç, tıbbi cihaz sektörleriyle teşhis ve tedavi alanlarında yenilikçi araştırma ve geliştirme faaliyetlerine hız verilmesini bekliyoruz. Şu anda yurt dışında yaptırılabilen birçok analiz ve testin Türkiye’de yapılabilmesinin mümkün olması, böylece dışa bağımlılığın ortadan kaldırılmasıyla katma değerin ve istihdamın artırılması amaçlıyoruz."

Söz konusu düzenlemeyle, bu alanda yatırım yapacak yatırımcıların, yatırıma katkı oranı yüzde 40 olmak üzere indirimli kurumlar vergisi, 7 yıl süreyle sigorta primi işveren hissesi desteği, faiz desteği, gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnasından yararlanabilmeleri sağlandı.