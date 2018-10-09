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Lagos, avlanması yasak türler listesinden çıkartıldı

- Lagos balığının 50 santimetreden uzun olanları ticari amaçla avlanabilecek, amatör balıkçılar 1 adetten fazla lagos avlayamayacak

Lagos, avlanması yasak türler listesinden çıkartıldı
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ANKARA (AA) - Lagos balığının 50 santimetreden uzun olanları ticari amaçla avlanabilecek. Amatör balıkçılar ise 1 adetten fazla lagos avlayamayacak.

Tarım ve Orman Bakanlığının amatör ve ticari su ürünleri avcılığının düzenlenmesi hakkındaki tebliğleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Anılan tür, ticari amaçlı avlanması yasak türler listesinden çıkartılırken, 50 santimetreden uzun olanlar ticari amaçla avlanabilecek.

Buna göre, amatör balıkçılar bilimsel adı "epinephelus aeneus" olan lagos balığının 50 santimetreden küçük olanlarını 1 Haziran-31 Ağustos arasında avlayamayacak, söz konusu uzunluktan fazla olanların biri alıkonulabilecek.

Türkiye'nin bütün karasularında 1 Haziran-31 Ağustos'ta her türlü istihsal vasıtasıyla lagos avcılığı yapılamayacak. Balık, sepet, pinter gibi tuzaklar ve dalarak zıpkın veya su altı tüfeğiyle de avlanılamayacak.

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AvLagosTarım Ve Orman BakanlığıTebliğ
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