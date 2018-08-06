İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Biz Laleli'yi ihracatın merkezi yapmaya çalışacağız. Bunun için uğraşacağız. Burası artık yetiştiren, büyüten ve ihraç eden bir bölge." dedi.

Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği'nin (LASİAD) 7.'sini düzenlediği "Laleli Modadır" festivali başladı. 12 Ağustos'a kadar devam edecek festivalin açılışına Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir katıldı.

Festivalde konuşan Gülle, Laleli'nin büyük bir dönüşümün eseri olduğunu belirterek, "Sektörün içerisinde uzun yıllar faaliyette bulundum. Laleli'de çok ticaretim oldu. Sektörün gelişmesine ve bölgenin gelişmesine şahit olduk. Hep beraber büyüdük. Hep beraber büyük ihracatlar başardık. İnşallah daha fazlasını yapacağız. Çünkü artık Lale bir model ve değişimin son noktası." diye konuştu.

Bu işlerin tek başına başarılamayacağını, devletin gücü ve hizmeti yanına alınmadan ne kadar çabalanırsa çabalansın bir yere gidilemeyeceğini kaydeden Gülle, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz Laleli'yi ihracatın merkezi yapmaya çalışacağız. Bunun için uğraşacağız. Burası artık yetiştiren, büyüten ve ihraç eden bir bölge. Türkiye'nin ihracatı başarılı ihracatçılarının çalışmaları ile büyüyecek.

Cumhurbaşkanımız çok büyük hedef koydu. Bu hedef çerçevesinde bir program açıkladı. 35 tane ticaret merkezi açılacak. Bu ticaret merkezleri artık bölge sanayicimiz, bölge ihracatcımız, bölge üreticimiz ve bölge tasarımcımız müşterisini burada bekleyerek aynı zamanda ticaret merkezlerinde bulunması gerekiyor. Onları bu ticaret merkezlerinde daha aktif olmaya ve daha fazla davet ediyorum."









- "Türkiye'de tekstil çok kıymetli bir sektör"





İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç de, "Üretim artık çok yerde yapılabiliyor. Onun önünde markalaşmak, moda trendlerini ortaya koymak ve farklılaşmak gerekiyor. Bu anlamda bu sene LASİAD'ın ortaya koyduğu motto çok önemli. Kendi marka ve isimlerimizi öne çıkarmamız ve katma değerimizi yükseltmemiz gerekiyor." dedi.

Avdagiç, tekstil sektörünün Türkiye'de birçok kişinin gördüğünden, anladığından, algıladığından çok daha önemli ve kıymetli bir sektör olduğunu söyledi.

Türkiye'de daha fazla katma değerli ürün üreteceklerini belirten Avdagiç, "İstihdamımızı artıracağız ve bizim üzerimize gelen bir takım dış baskılara rağmen mutlaka ülkemizi daha iyi yerlere taşıyacağız." ifadelerini kullandı.









- "Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz"





Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca ise 7 bini aşkın iş yerine ev sahipliği yapan Laleli'nin İstanbul'da ticaretin kalbinin attığı merkezlerden biri olduğunu kaydetti.

Laleli Fashion Shopping Festivali için Laleli Caddesi’nin Türkiye’nin en büyük açık hava fuarına dönüştürüldüğünü belirten Eyyüpkoca, hazır giyim ve turizm başta olmak üzere bölgede çok büyük bir ticaret potansiyeli bulunduğunu anlattı.

Eyyüpkoca, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Güzel İstanbul'umuzun bu güzide bölgesinin potansiyelini en iyi şekilde kullanmak, Türkiye'ye daha fazla döviz kazandırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Festival için Rusya, Polonya, Ukrayna ve Kazakistan'dan 200'ün üzerinde alıcı İstanbul'a geldi. Üretici firmalarımızın tercihlerine göre belirlediğimiz alıcıların her birinin ülkelerinde en az 10 mağazası bulunuyor. 40 üretici firmamız ile alıcılar arasında iki gün boyunca binlerce B2B görüşme gerçekleştirilecek. Festivalimizin ana etkinliğini oluşturan bu görüşmelerde yaklaşık 10 milyon dolarlık ticarete imza atılacak ve yeni ihracat köprüleri kurulacak. Festivalimizde yapılacak bağlantıların yaratacağı sinerji ile 2018'i 7 milyar dolar civarında bir ihracat ile kapatacağımıza inanıyorum."





- "Laleli'de ticaretin 4'de 3'ünü hazır giyim oluşturuyor"





İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, Laleli'de ticaretin 4'te 3'ünü hazır giyimin oluşturduğunu söyledi.

Gültepe, şunları kaydetti:

"Cari açığın kapatılmasına her yıl 14 milyar dolar katkı sunuyoruz. Hazırgiyim ve konfeksiyon sektörü olarak Türkiye için stratejik önemdeyiz. 2018'in 7 aylık döneminde hazırgiyim ihracatında yüzde 7,7 artıdayız. Aynı dönemde ticaretini yüzde 30'un üzerinde arttıran Laleli, adeta altın çağını yaşıyor. Festivalle Laleli'nin ticaretinde yeni bir sinerji oluşacak. 4 ülkeden 200'ün üzerindeki alıcı ile firmalarımız arasında yeni ticaret köprüleri kurulacak. Sonuçta bu ticaretten iki taraf da kazanacak. Türkiye hazırgiyimde dünyada 5. büyük oyuncu. Biz orta vadede üçüncülüğü hedefliyoruz."







