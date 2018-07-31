Laleli'den 7 milyar dolarlık ihracat hedefi

İSTANBUL (AA) - Laleli Sanayici ve İşadamları Derneği (LASİAD) Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, bu yılın ocak-haziran döneminde Laleli'den 3,5 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirdiklerini belirterek, "Festivalimizde yapılacak bağlantıların yaratacağı sinerji ile 2018’i 7 milyar dolar civarında bir ihracat ile kapatacağız." dedi.

LASİAD tarafından bu yıl 7'ncisi gerçekleştirilecek Laleli Fashion Shopping Festival, 6 Ağustos’ta başlayacak. Bu yıl "Laleli Modadır" sloganıyla düzenlenen ve 12 Ağustos’a kadar sürecek festival için 4 ülkeden 200’ü aşkın alıcı İstanbul’a gelecek.

Festivalin tanıtım toplantısında konuşan LASİAD Başkanı Gıyasettin Eyyüpkoca, 7 bini aşkın iş yerine ev sahipliği yapan Laleli’nin, İstanbul ticaretinin dünyaya açılan kapılarından biri olduğunu vurguladı.

Eyyüpkoca, hazır giyim ve turizm başta olmak üzere bölgede çok büyük bir ticaret potansiyeli bulunduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul’un güzide alışveriş ve moda merkezlerinden biri olan Laleli, 2017’yi 5,8 milyar dolar ihracat ile kapattı. Elbette çok daha fazlasını yapabiliriz. Laleli’nin mevcut potansiyelini en verimli şekilde kullanmak, ülkemize daha fazla döviz kazandırabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu yıl festival boyunca Rusya, Polonya, Ukrayna ve Kazakistan’dan 200’ü aşkın alıcıyı ağırlayacağız. Misafirlerimizi davet ederken, yine ince eleyip sık dokuduk. Alıcılarımızın ülkelerinde en az 10 mağazaya sahip olma şartını koruduk. Ayrıca, bir ilki gerçekleştirerek alıcıları, B2B görüşmelere katılacak firmalarımızın en yüksek ticareti yaptığı isimler arasından belirledik."

40 üretici firma ile alıcılar arasında binlerce B2B görüşme gerçekleşeceğini bildiren Eyyüpkoca, festivalin ana etkinliğini oluşturan görüşmelerde çok önemli ticari bağlantılara imza atılacağına ve yeni ihracat köprüleri kurulacağına inandığını ifade etti.





- "Yılın ilk yarısında ticaretimizde yüzde 30 artış var"





Gıyasettin Eyyüpkoca, Laleli ticaretinde, Rusya ve çevre ülkelerden gelen turistlerin hayati önemi bulunduğunu vurgulayarak, Rusya ile ilişkilerin parlak günlerine dönmesi ve turist sayısındaki artışın Laleli ticaretine çok olumlu yansıdığını söyledi.

Eyyüpkoca, devamla şunları kaydetti:

"2018’e iyi bir başlangıç yaptık. Yılın ilk yarısında Türkiye'nin toplam ihracatı yüzde 7,4 artarken, biz aynı dönemde yüzde 30'luk bir artış yakaladık. Ocak-haziran döneminde Laleli’den 3,5 milyar doları aşkın ihracat gerçekleştirdik. Mevcut trend önümüzdeki aylarda da devam edecek. Festivalimizde yapılacak bağlantıların yaratacağı sinerji ile 2018’i 7 milyar dolar civarında bir ihracat ile kapatacağız.

Laleli, bugüne kadar en yüksek ihracata 6 milyar dolarla 2014’te ulaşmıştı. 2018’de 7 milyar dolarla tüm zamanların rekorunu kıracağız. Elbette 7 milyar dolar bizim için yeterli değil, en geç 2023’te 10 milyar dolar çıtasının üzerine çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz."





- "Olmazsa olmazımız komşularımızla tercihli ticaret anlaşmaları"







Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan LASİAD Başkanı Eyyüpkoca, ticarette yerel para birimlerinin kullanılıp kullanılmadığına ilişkin, "Yerel para birimleri ile ticaret yapmayla ilgili imzalanmış protokol var. Bu bazen uygulanıyor, bazen uygulanmıyor. Laleli olarak bizim olmazsa olmazımız komşularımızla tercihli ticaret anlaşmalarıdır. Bu anlaşmaların yapılması gerekiyor. Kur kaygısı yaşamadan yerel para birimleriyle ticaret yapılması gerekiyor. Gelecekte yerel para birimleriyle daha çok ticaret yapılabileceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin komşularındaki ekonomik gelişmelerin Türkiye'ye hemen yansıdığını, yaptıkları görüşmelerin bu sezonun iyi geçeceğini gösterdiğini kaydeden Eyyüpkoca, "Her yıl alternatif pazar araştırması yapıyoruz. Afrika'yı çok çalıştık, hala da çalışıyoruz. Tunus, Fas, Cezayir radarımızda olan ülkeler. Bu ülkeler bizim için çok iyi birer pazar olabilir." diye konuştu.

Eyyüpkoca, Laleli Fashion Shopping Festivali'ne destek veren Ticaret Bakanlığı, İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB), İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Fatih Belediyesi'ne teşekkür etti.







- Laleli Fashion Shopping Festival







Moda ve alışverişi buluşturan Laleli Fashion Shopping Festival, bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ihracat potansiyellerini maksimum düzeye çıkarma hedefiyle düzenlenmeye başladı. İlki 2012’de gerçekleştirilen ve bugüne kadar 72 ülkeden alıcıların ağırlandığı festival boyunca Laleli, "Türkiye’nin en büyük açık hava alışveriş merkezine" dönüştürülüyor.

Festivalin ana sponsorluğunu önceki yıllarda olduğu gibi İTO yapıyor.

