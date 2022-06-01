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Lastik devi emin adımlarla ilerliyor

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 73’üncü sırada yer almanın Petlas’ın sektöründe istikrarlı ve emin adımlarla ilerleyişinin kanıtı olduğunu ifade etti.

Lastik devi emin adımlarla ilerliyor

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasına göre Petlas, lastik sektörünün en fazla büyüyen markası olarak 73’üncü sırada yerini aldı. 2021 yılında gerçekleşen 5,2 milyar TL cirosu ile sektörün öncüsü olduğunu bir kez daha kanıtladı.

“Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırması, sanayi sektörü başta olmak üzere Türkiye ekonomisinin büyümesinden ihracatına, finansmandan yatırım iklimine kadar birçok alanda detaylı bilgiler içeriyor. Türkiye’de üretim yapan büyük üreticilerin yer alması nedeniyle lastik sektörü için de oldukça önemli bir gösterge olan araştırmada, Türkiye’nin tek yüzde 100 yerli sermayeye sahip lastik markası Petlas, 73’üncü sıraya yükseldi. Sektöründe en fazla ciro artışı sağlayan üretici olan Petlas, sıralamada 9 sıra birden yükselerek lastik sektörünün en çok büyüyen şirketi oldu. 2021 yılı üretimden net satışları 5 milyar 233 milyon TL düzeyinde gerçekleşen Petlas, sektörünün lider markası olma yolunda istikrarlı yükselişini sürdürüyor. Petlas, bir önceki yıl da 13 sıra birden yükselerek listede 82’nci sırada yer almıştı. 

“Petlas yatırımla büyümeye devam ediyor”

Petlas Yönetim Kurulu Üyesi S. Safa Özcan, İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği ve sektör için en değerli verileri oluşturan “Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” araştırmasında 73’üncü sırada yer almanın Petlas’ın sektöründe istikrarlı ve emin adımlarla ilerleyişinin kanıtı olduğunu ifade etti.

S. Safa Özcan, konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Yarım asırdır hazırlanan bu araştırma Türkiye ekonomi tarihi açısından adeta bir kayıt defteri niteliği taşıyor. Petlas olarak Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 73’üncü sırada yer alarak Türkiye ekonomisinin büyümesine katkı sunan en büyük şirketlerden biri olmak bize gurur veriyor. Ülkemizin üretim gücüne inancıyla, üretime yaptığı yatırımlarla hızla büyüyen Petlas hem Türkiye’de hem de Dünyanın 120’den fazla ülkesinde tüketicisiyle buluşmaya devem edecek. Yenilikçi ürünler için ar-ge yatırımları ve sürdürülebilir bir üretim için çevreye duyarlı projeleri sürdürecek.”

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