Lastik devine genel müdür oldu

Türkiye’nin yerli sermayeli sanayi gücü Abdulkadir Özcan A.Ş. (AKO Grup) bünyesinde bugüne dek 600 milyon dolar yatırım yapılan, ülkemiz lastik sektörünün yüzde 100 yerli sermayeli lider markası PETLAS’ta üst düzey görev değişikliği gerçekleşti. Buna göre, PETLAS Genel Müdürü, lastik endüstrisinde 25 yıllık uluslararası tecrübeye sahip Hakan Yalnız oldu.

AKO Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Özcan, Hakan Yalnız’ın PETLAS Genel Müdürü olarak göreve başlaması ile ilgili olarak, “Türkiye’nin en önemli sanayi kuruluşlarından PETLAS, ülkemiz ekonomisine katkılarını görev bayrağını devralan yeni Genel Müdür Hakan Yalnız liderliğinde sürdürecek. Şirketimizin başarılarında önemli pay sahibi olan ve yıl sonu itibarı ile emekli olan Yahya Ertem’e hizmetlerinden ve katkılarından ötürü teşekkür ediyoruz ve kendisine bundan sonraki hayatı için en iyi dileklerimizi iletiyoruz” dedi.

PETLAS Genel Müdürü olarak göreve başlayan Hakan Yalnız, daha öncesinde Milano merkezli uluslararası endüstriyel lastik üreticisi Prometeon Tyre Group bünyesinde Üretimden Sorumlu Üst Yönetici (Chief Manufacturing Officer) olarak görev yapmış ve şirketin 4 tepe yöneticisinden biri olarak dünya genelindeki üretim sorumluluğunu üstlenmişti. 2019 yılında atandığı bu görev öncesinde yine aynı şirket bünyesinde EMEA Bölgesi Endüstri Direktörü olarak görev yapan Hakan Yalnız, 2020 yılı Haziran ayında kendi kararı ile yurda dönmüştü.

Lastik sektöründeki kariyerine Pirelli bünyesinde 1995 yılında başlayan Hakan Yalnız, şirketin “İyileştirme-Geliştirme” kısmında görev aldıktan sonra, İtalya’nın Milano kentinde yer alan Ar-Ge Merkezinde Araştırma ve Geliştirme Asistanı olarak görev yaptı. Hakan Yalnız’ın ilk yöneticilik görevi, 1999 yılında Pirelli Türkiye Karışım Fabrikası Müdürlüğü oldu. 2003 yılında şirketin İtalya – Torino’da yer alan fabrikasına Üretim Müdürü olarak atanan Hakan Yalnız, yurt dışındaki bu ilk yöneticilik görevinin ardından, 2006 yılında şirket bünyesinde Türkiye Kalite ve Teknoloji Müdürlüğü görevine getirildi. 2008 yılında şirketin son teknoloji ile tasarlanan Romanya Üretim Tesisinde Fabrika Müdürü olarak atanan Hakan Yalnız, 2013 yılında yurda dönerek Türkiye Fabrika Direktörlüğü görevini üstlendi.

Pirelli ve Prometeon’un 2017 yılındaki ayrılması sonrasında, Prometeon Fabrika Direktörlüğüne atanan ve şirketin Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi olarak da görev yapan Hakan Yalnız, sonraki dönemde İtalya’ya giderek grubun dünya genelinde üretim sorumluluğu görevini üstlendi.

1967 yılında İzmit’te dünyaya gelen Hakan Yalnız, Türkiye’de gerçekleştirdiği ilk ve orta öğretim sonrasında eğitimine, öğrenci değişim programı çerçevesinde gittiği ABD’de devam etti ve liseyi burada bitirdi. Hakan Yalnız, lise öğrenimi sonrasında yüksek öğrenimini Güney Carolina Üniversitesi İşletme ve İş Yönetimi Bölümünde tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Hakan Yalnız, İngilizce ve İtalyanca biliyor.

PETLAS Hakkında

1976 yılında askeri amaçlı lastikler için dışa bağımlılığı ortadan kaldırmak amacıyla kurulan PETLAS, 2005 yılında Türk sanayiinin önde gelen kuruluşlarından Abdulkadir Özcan A.Ş. bünyesine katılarak, yapılan yatırımlarla sektörde ağırlığını hissettirdi. PETLAS, yatırımlar sonucu 365 bin metrekarelik kapalı alan ve 4000’e yakın çalışan sayısına ulaşarak, geniş ürün yelpazesi ile dünyanın tek çatı altındaki en büyük lastik fabrikalarından biri olmayı başardı. PETLAS’IN diğer büyük ve Türkiye sanayisi için hayati önem taşıyan başarısı ise gerçek bir Ar-Ge merkezine sahip olması oldu.

Üreticiler, ürün ve üretim teknolojilerinin kopyalanmasını engellemek için teknolojilerini kendi ülkelerinde geliştirerek, yüksek teknolojiye sahip ürünlerin gizlilik içerisinde ve kendi ülkelerinde üretiyor. Kendi ülkelerinin dışındaki yatırımlarını sadece üretim üssü olarak değerlendiren yabancı ya da yabancı ortaklı kuruluşlardan faklı olarak; PETLAS, Ar-Ge merkezinde, tasarım ve inovasyon ofisleri, test merkezi ve test pisti ile yerli teknoloji üreten bir kuruluş olmayı amaçlıyor.

Kendi lastik teknolojisini geliştiren PETLAS, Türkiye’de birçok ilke imza attı, bunlardan bazıları şunlardır: Türkiye’nin; İlk ve tek Uçak Lastiği, İlk Radyal Traktör Lastiği, İlk 18” üzeri “Y” Hız Sınıfı Yüksek Performans Binek Lastiği, İlk Run-Flat Binek Lastiği, İlk ve tek Tam Çelik İş Makinası Lastiği.

Türkiye’nin dışa bağımlılığını kaldırma vizyonuyla hareket eden PETLAS, Uçak, Askeri, Zirai, İş Makinası, Kamyon, Otobüs, Hafif Ticari ve Binek araç lastiklerini içeren, 4 farklı marka altında 2 bin 500’den fazla farklı ürün ile Türk tarım, sanayii, savunma ve ulaşım sektörlerinin hizmetinde.

100’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren PETLAS, kalitesi ve satış sonrası hizmetleri ile Türk üretim sektörünün önde gelen marka elçilerinden biri olarak kabul ediliyor. Aynı zamanda sürdürülebilir, doğayla dost ürün ve üretim teknolojileri üzerine çalışan PETLAS, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakabilmek için; CO2 salınımını ve temiz su kullanımını azaltmak, zararlı kimyasalların kullanımını engellemek ve düşük yakıt tüketimine sahip lastikler üretmek için adımlar atıyor.