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Lastik sektörü temsilcileri, ATO'nun düzenlediği toplantıda bir araya geldi

- ATO Başkanı Gürsel Baran: - "Türkiye'de 50 milyon adet lastik üretiliyor, bunun 35 milyonu ihraç ediliyor. 2017'de lastik ihracatımız 1 milyar 132 milyon dolara yükseldi"

Lastik sektörü temsilcileri, ATO'nun düzenlediği toplantıda bir araya geldi

ANKARA (AA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'nin lastik üretimi ve ihracatı konusunda iyi bir noktada olduğunu belirterek, "Türkiye'de üretilen 50 milyon lastik üretiliyor, bunun 35 milyonu ihraç ediliyor. 2017'de lastik ihracatımız 1 milyar 132 milyon dolara yükseldi." değerlendirmesinde bulundu.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, lastik sektörünün temsilcileri, Ankara Ticaret Odası Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servisi Meslek Komitesi'nin düzenlediği toplantıda bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Baran, lastik sektörünün Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin lastik üretimi ve ihracatı konusunda iyi bir noktada olduğuna işaret etti.

Türkiye'de 50 milyon adet lastik üretildiğini belirten Baran, "Bunun 35 milyonunu ihraç ediliyor. 2017'de lastik ihracatımız 1 milyar 132 milyon dolara yükseldi." ifadesini kullandı.

Baran, yerli ve milli otomobil, lastik, jant ve akü üretilmesinin önemine dikkat çekerek, ATO'nun geçen yıllarda kış lastiği kullanımı konusunda çalışmalar yaptığını, kış lastiği kullanımıyla kazaların da önüne geçildiğini vurguladı.

Sektörel toplantıların devam etmesini isteyen Baran, komitelerin çalışmasını ve sektörün sorunlarını dert edinmesini çok önemsediklerini kaydetti.

Kış lastiğinin zorunluluk haline getirilmesinde ATO'nun ciddi katkısı olduğunu ifade eden Baran, lastik raf ömrü ve diğer sorunlarla ilgili olarak Lastik, Jant, Akü Toptan ve Perakende Satış-Servisi Meslek Komitesi’nin gerekli çalışmaları yapacağını kaydetti.

Konuşmaların ardından sektör temsilcileri, kış lastiğinin binek araçlarda da zorunlu hale getirilmesi ve KDV indirimi taleplerini yetkililere aktardılar.

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