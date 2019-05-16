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"League of Legends" şampiyonları Coca-Cola şişelerinde

- Dünyaca ünlü "League of Legends" oyununun 6 karakteri, Coca-Cola şekersiz pet 450 mililitre ambalajlarında yer alacak

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İSTANBUL (AA) - Coca-Cola ve Riot Games iş birliğiyle hayata geçirilen "Coca-Cola & League of Legends" projesi kapsamında, League of Legends şampiyonları, Coca-Cola pet şişelerinde yer alacak.

Coca-Cola'dan yapılan açıklamaya göre, dünyaca ünlü "League of Legends" oyununun aralarında Irelia, Zed, Yasuo, Lux, Kayn ve Blitzcrank'ın bulunduğu 6 karakter, Coca-Cola şekersiz pet 450 mililitre ambalajlarında yer alacak.

Sınırlı sayıda üretilecek, özel tasarım pet şişeleri; Migros, Carrefour, A101 mağazalarında ve Burger King, Arby’s, Popeyes, Usta Dönerci ProGamer menülerinde satışa sunuluyor.

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Anahtar Kelimeler:
Coca-ColaLeague Of Legends
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