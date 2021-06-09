Leptop seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor

Pandemi ile birlikte uzaktan çalışmanın yaygınlaştığı son dönemde dizüstü bilgisayarlara ilgi artarken, evde daha fazla vakit harcayan bireyler için oyun gibi nedenlerle bilgisayar ekranı karşısında geçirilen süreler de artmış durumda. Değişen iş ve yaşam koşulları ile birlikte bu dönemde yeni bir bilgisayar sahibi olmak isteyen kullanıcılar için cihaz seçiminde ihtiyaçlar ve kullanım alışkanlıkları haliyle asıl belirleyici kriterler olarak öne çıkıyor. Gelişen teknoloji ile sunulan özellikler, iş ya da eğlence amaçlı kullanım fark etmeksizin bu dönemde hayatımızda önemi artan bilgisayarlarımızı yenileme ihtiyacı hissetmemizde önemli etkenler olurken, bu durum kimi kullanıcıların ideal seçenekleri gözden kaçırmasına sebep olabiliyor.

Acer, yeni bir dizüstü bilgisayar almak isteyen kullanıcıların seçim yaparken cihazı öncelikli olarak ne amaçla kullanacaklarına karar vermeleri gerektiğini ve uyuşan kategorideki seçenekleri değerlendirmelerini öneriyor. İşte dizüstü bilgisayar seçerken en çok dikkat edilmesi gereken özellikler:

Teknik özelliklere öncelik vermek yerine, potansiyel kullanım biçimlerine odaklanmakta fayda var. Alacağınız dizüstü bilgisayarı iş için mi yoksa günlük hayatta daha çok eğlence için mi yoksa her ikisi için de mi kullanacaksınız? Cevap iş için ise ve tercihiniz bir dizüstü bilgisayar olacak ise giriş, orta ve üst seviye modeller arasında bir karar vermeniz gerekecek. Bu noktada ise devreye iş yükünüz ve çalışma şekliniz girecek. Uzaktan mı, hibrit mi yoksa ofisten mi çalışıyorsunuz? Çalışma şekliniz pil ömründen taşınabilirliğe pek çok özellik açısından belirleyici olacak. Video ya da fotoğraf düzenleme gibi bir işiniz var ise ya da uzun saatler oyun oynayan biri iseniz üst segment cihazlar arasında karar vermeniz gerekecek.

Acer’ın yüksek güç gerektirmeyen basit görevleri uzun yıllar sorunsuz gerçekleştiren giriş seviyesi modelleri arasında öne çıkan Acer Swift 1’in dar çerçeveli 14 inç ekranının canlı renkleriyle hızlı ve verimli bir şekilde çalışmak da eğlenmek de mümkün. Intel® Pentium™ Silver İşlemcisi, ince gövdesi ve 16 saatlik uzun pil ömrü sayesinde bu cihaz, kullanıcısının her an yanında olması için tasarlandı.

Acer orta segment dizüstü bilgisayarlar segmentinde fiyat/performans açısından çok fazla seçenek sunuyor. Çok gelişmiş işlemcilere, çok uzun pil ömrüne, müthiş ekranlara, güçlü grafik işlemcilere, yüksek materyal kalitesine sahip pek çok model arasında kullanıcı ihtiyaçları doğrultusunda seçimini yapabilir.

Hareket halindeyken çalışmak isteyenler için ultra taşınabilirlik ve pil ömrü önemli

Hareket halindeyken çalışmak isteyenler için özel olarak tasarlanan ince, hafif ve şık Swift 3, Intel veya AMD işlemci seçeneği ve uzun pil ömrüyle fiyat performans ürünü olarak dikkat çekiyor. Kullanıcıların canlı renklere sahip 14 inç 16:9 FHD IPS ekranı ve şık gümüş veya mor renkler arasından seçim yapması da mümkün.

1 kg’den hafif, 1,5 cm’den ince tasarımıyla ultra taşınabilirlik sağlayan yeni Swift 5, zorlayıcı video ve grafik işlerinin rahatlıkla üstesinden gelebilecek 11. Nesil Intel® Core™ i7 işlemci ve Intel® Iris™ Xe grafik kartıyla donatıldı. Intel Evo platform onaylı Swift 5, 340 nit parlaklık ve %100 sRGB renk gamı ile canlı renkler sunuyor. 17 saate varan pil ömrü sunan cihazın 14 inç büyüklüğündeki dokunmatik ekranı Antimikrobiyal Corning® Gorilla® Glass ile kaplı.

Dizüstü oyun bilgisayarı seçiminde soğutma performansı önemli bir kriter

Oyunda dizüstü bilgisayar tercih edenler için yüksek performans, öncelikli kriter olmalı. Masaüstü performansını dizüstüne sığdıran yüksek performanslı oyun bilgisayarları; en yeni ve en güçlü işlemcileri, grafik kartlarını ve bellekleri taşıyor. Öte yandan yeni bir dizüstü oyun bilgisayarı almak isteyenlerin, güçlü donanım özelliklerinin yanı sıra, iyi bir soğutma performansını da gözetmelerinde fayda var. Bu segmentin en başarılı ürünleri, başarılı bir performans ve soğutma sunabilen dizüstü bilgisayarlar oluyor.

Acer’ın uygun fiyatlı oyuncu bilgisayarı serisi Nitro 5, şık tasarımı ile dikkat çekiyor. 15,6 veya 17,3 inç büyüklüğündeki ekranında yüksek ekran gövde oranı sunan cihaz AMD Ryzen 5 veya 7 ile Intel® Core i5 veya i7 işlemci seçeneği sunuyor. Acer CoolBoost™ teknolojisi ve dörtlü çıkış deliği tasarımı ile soğutmayı kontrol altına alan Nitro 5’in, NitroSense özelliği ile sıcaklık, fan hızları ve daha birçok farklı veriyi içeren sistem bilgilerini gerçek zamanlı olarak izleyip, kontrol etmeyi sağlıyor.

Bir oyuncunun ihtiyaç duyacağı her şeye sahip Predator Helios 300 ise 15,6 inç (PH315-53) veya 17,3 inç (PH317-54) ekran büyüklüğünde 144 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sunuyor. Gürültüyü azaltan ve hava akışını artıran bir adet AeroBlade™ 3D fan ile birlikte toplam iki adet fan içeren cihaz, Acer CoolBoost™ teknolojisiyle fanları manuel olarak ayarlama olanağı vererek kritik bölgelerin sürekli soğutulmasını sağlıyor. Stratejik noktalara yerleştirilen delikler ise hava giriş çıkışı sağlıyor.

19,9 mm kalınlığındaki oyun dizüstünde Acer’ın diğer bir seçeneği olan Predator Triton 300 (PT315-52), ince çerçeveli 15,6 inç ekranında 144 Hz yenileme hızı ve 3 ms tepki süresi sunuyor. Cihazın termal tasarımı, Acer’ın AeroBlade™ 3D metal fan teknolojisinden yararlanan çift fan, CoolBoost™ teknolojisi, üç soğutma borusu ve stratejik olarak konumlandırılan havalandırma deliklerinden meydana geliyor.

300 Hz’e ulaşan yenileme hızına ve 3 ms tepki süresine sahip Predator Triton 500’ün (PT515-52) 15,6 inçlik ekranı sRGB renk gamının yüzde 100’ünü kapsıyor. 17,9 mm inceliğindeki tasarımı ve kolayca taşınabilen 2,1 kg ağırlığı ile dikkat çekiyor. Acer’ın Özel Tasarım Soğutma Teknolojisi Vortex Flow, özel olarak geliştirilen üç adet fandan oluşuyor. Kasanın içinde stratejik noktalara yerleştirilen bu fanlar birlikte çalışarak hava akımını artırıyor ve gürültüyü azaltıyor. Bu sistem, yüksek performans elde etmek için fan hızını artıran CoolBoost™ teknolojisiyle destekleniyor. Ürünün yenilikçi soğutma sisteminde bir de tamamen metal AeroBlade™ 3D fan bulunuyor.

Predator cihazlardaki özel yardımcı uygulama PredatorSense, kullanıcıların tek arayüzden hem fan hem de sistem durumu gibi pek çok özelliği ayrıntılı olarak görüntüleyip kontrol etmesini sağlıyor. Bu arayüz üzerinden oynanan oyuna göre ayar yapıldığında sistem, kullanıcının açtığı oyuna göre ayarları otomatik olarak belirliyor.