Levent Çanakçılı Genel Müdür oldu

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO’da üst düzey bir atama gerçekleşiyor. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Akkök Holding’in İcra Kurulu Başkanı olarak görev alacak olan Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy; bayrağı 14 yıldır grup bünyesinde çeşitli görevlerde bulunan ve çalışmalarıyla Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş.’ye başarılar kazandıran Levent Çanakçılı’ya devretmeye hazırlanıyor. Hali hazırda Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş.’de Genel Müdürlük görevini yürüten Çanakçılı, 1 Ocak 2023 itibarıyla geçerli olacak bu değişim sonrası Akiş GYO Genel Müdürü olarak görevine devam edecek.

Kariyerine Naba Ambalaj A.Ş.'de Satış Müdürü olarak başlayan Levent Çanakçılı, 2004 yılında Mig&Levent S.L. şirketini İspanya’da kurarak ticaret hayatına atıldı. Türkiye'ye 2008 yılında dönüş yapan Çanakçılı, Akmerkez GYO A.Ş.’de Genel Müdür Asistanı olarak göreve başladı. 2011-2017 yılları arasında sırasıyla Akbatı Alışveriş Merkezi Müdür Yardımcısı ve Alışveriş Merkezi Müdürü olarak görev yapan Çanakçılı, 2017 yılından bu yana Akbatı ve Akasya Alışveriş Merkezlerinin yönetimini üstlenen Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş.’de Genel Müdür olarak çalışmaktadır.

Levent Çanakçılı, ABD Bentley Üniversitesi İşletme Bölümü'nü 2001 yılında bitirdikten sonra, 2003 yılında McCallum Graduate School of Business’ta İşletme Yüksek Lisansını tamamladı. Çanakçılı aynı zamanda Akyaşam Yönetim Hizmetleri A.Ş.’de üstlendiği Genel Müdürlük görevi boyunca şirketin gayrimenkul sektörüne, topluma, sürdürülebilirliğe ve dijital dönüşüme sağladığı katkıların altını çizen birçok kıymetli başarı ve ödülün sahibi olunmasında da aktif rol oynadı.