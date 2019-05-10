Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda Bursa Trabzon dünya Rusya
Şeker ihracatına izin
Şeker ihracatına izin
Bahadır BAŞ yeniden aday!
Bahadır BAŞ yeniden aday!
Küresel piyasalar dalgalı
Küresel piyasalar dalgalı
Pastırma ve sucuğa zam!
Pastırma ve sucuğa zam!
5 yılda 45 bin başvuru
5 yılda 45 bin başvuru

Lexus LC 500h Matte prototipini Barselona'da sergiledi

- Lexus, 2019 Barselona Otomobil Fuarı'nda amiral gemisi coupe modelinin, LC 500h Matte Prototype ismiyle yeni bir prototipini tanıttı

Lexus LC 500h Matte prototipini Barselona'da sergiledi
banner17

İSTANBUL (AA) - Lexus, 2019 Barselona Otomobil Fuarı'nda amiral gemisi coupe modelinin, LC 500h Matte Prototype ismiyle yeni bir prototipini sergiledi.

Lexus'dan yapılan açıklamaya göre, markanın yenilikçi yüzünü sergileyen bir başka örnek olan bu araçta, farklı yüzeyler ve özel renkler kullanıldı.

Prototipte kullanılan uzay turuncusu adı verilen renk için, bulutsuz bir gün batımında güneşe bakıldığında görülen turuncu tonlardan esinlenildi.

Mat bir boyayla tamamlanan bu renkler, 21 inç yarı mat siyah jantlar, karbonfiber tavan ve aktif spoyler LC 500h'nin daha sıra dışı görünmesini sağladı.

LC 500h'nin kabininde de Uzay turuncusu renk teması devam ediyor. Bunu gösterge panelinde, direksiyon ve kapı panellerinde görmek mümkün.

LC 500h Matte prototype, Lexus'un gelişmiş kendi kendini şarj eden hibrit sistemiyle kombine edildi.

Lexus'un kendi kendini şarj eden hibrit teknolojisi, şarj kablosu gerektirmeden LC 500h'nin sürüş sırasında şarj edilmesini sağlıyor. Lexus'un hibrit teknolojisi, konforlu bir sürüş, verimlilik ve daha düşük tüketimler sağlıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Lexus
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5