Lezzet üretiyor

Mevsiminde, yerel, yenilikçi ve sağlık gıdalar üreten bir kadın kooperatifi olan EKİP, sürdürülebilir yöntemlerle ürettiği salata ve çorbaları paket servis ile müşterilerine ulaştırıyor. Türk ve farklı kökenlerden mülteci kadınların sürdürülebilir bir istihdam modeline sahip olmasını sağlayan girişim Mart 2020 tarihinde kuruldu. Dünya Bankası’nın uygulama desteği ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilerek ilk tohumları atılan EKİP, bugün 31 üyesinin emekleri ile sürdürülebilir bir kooperatif modeli olarak yoluna devam ediyor.

Kooperatif üyesi kadınlar, uzman diyetisyen ve profesyonel şeflerin danışmanlığında oluşturdukları menüdeki yiyecekleri paket servis ile müşterilerine ulaştırıyor. Şimdilik sadece İstanbul’da hizmet veren EKİP, menüdeki yiyeceklerin lezzetleri ve dengeli besin değerleri konusunda oldukça iddialı. Menüde, mevsime göre değişiklikler göstermekle birlikte 16 doyurucu salata ve 8 çorba yer alıyor.

Çoğu zaman vakitsizlikten sağlıksız öğünlere mahkum kalan ve bundan rahatsızlık duyan çalışanlar için sağlıklı ve pratik bir alternatif olan EKİP, her gün taze olarak hazırlanan, sağlıklı ve dengeli yiyecekleri müşterilerinin iş yerlerine veya evlerine teslim ediyor. Menüdeki yiyecekler, büyük porsiyonları, özenle belirlenen besin değerleri, temiz içeriği ve eşsiz lezzetleri ile iş yerlerinde veya evlerinden çalışan beyaz yakalılar tarafından her geçen gün artan bir ilgi görüyor

Karın Doyurmanın Ötesinde

Özellikle çalışanlar için son derece sağlıklı, lezzetli ve ulaşılabilir bir beslenme alternatifi sunduklarına dikkat çeken EKİP Satış ve Pazarlama Müdürü Banu Aslan; kooperatif üyesi kadınlarının ürettiği bu hizmetin, karın doyurmanın sağlıklı ve hesaplı bir yolu olmanın ötesinde birçok anlamı olduğunu söylüyor. “Kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar birlikte üretiyor, kadınların birbirlerini içtenlikte desteledikleri bir dayanışma ağıyız aslında. Odak noktamız kadın istihdamının artırılması, sosyal kooperatifçilik ilkeleriyle bir araya gelen kooperatif üyelerinin diğer kadınlara ulaşarak onların da güçlenmesini sağlaması. Bu amaçla diğer kadın kooperatifleriyle iş birlikleri geliştirilerek kadınların birlikte güçlenmesi yönünde adımlar atıyoruz. Yani kadınlar beraber çalışıyor, birbirlerinden öğreniyor ve birlikte büyüyorlar. Tedarikçilerimizi de bu bakış açısı ile belirmek istiyoruz, hedefimiz gelecekte tamamı sürdürülebilir tarımı destekleyen kadın çiftçilerden oluşan bir tedarikçi ağına sahip olmak. Lezzetlerimizde gerçekten çok iddialıyız. Ancak bunun dışında, müşterilerimizin ruhlarına da iyi gelen bir tarafımız var. Sanırım bu konuda rakipsiziz. EKİP ürünlerini tercih edenlerin, bu dayanışmanın bir parçası olmaktan büyük bir haz aldığını biliyor ve bundan biz de çok büyük mutluluk duyuyoruz.”

Banu Aslan ayrıca bazı kafe ve kantin işletmeleri tarafından da ilgi ile karşılaştıklarını belirterek; önümüzdeki dönemde menülerinde salata olan veya eklemek isteyen kahve zincirleri, kafeler ve üniversite kantinlerine de salata tedarik etmek istediklerini sözlerine ekledi.

Temiz Gıda, Çevreye Duyarlı Üretim ve Eşsiz Lezzet

Temiz gıda prensibi ile üretilen ürünleri tercih eden EKİP, sürdürülebilir tarımı destekliyor ve mevsiminde üretilmeyen hiçbir sebzeye menüde yer vermiyor. Tedarikçi seçiminde oldukça seçici olan kooperatif, çevreye olan olumsuz etkiyi minimuma indirme, su tüketimini olabildiğince azaltma ve yerel toplulukları destekleme konusunda aynı bakış açıcına sahip olan üreticilere her zaman öncelik tanıyor. Üretimin her aşamasında çevreye minimumda zarar verme prensibine bağlı kalınırken, ambalaj seçimleri de çevre dostu.

Restoran Projesi Yolda

EKİP Kadın Kooperatifi, kapasitesini ve faaliyet alanını geliştirmek üzere Küçükçekmece Belediyesi ile bir iş birliği protokolüne imza attı. Üretimler Eylül 2021 tarihinden itibaren, söz konusu iş birliği kapsamda Belediye tarafından tahsis edilen alanda devam edecek. Aynı zamanda bu alanda Ekip’in ilk restoranı da kapılarını açacak. Restoran preojesi GIZ’in (Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu) desteği ile hayata geçiriliyor. Ekip kadınları birbirinden lezzetli yemek çeşitlerini, sağlık ve lezzetten vazgeçmeyenler ile buluşturmak için gün sayıyor.

Editöre Not:

Ekip, sosyal etki yaratma ve çevreyi koruma amacıyla dengeli yemekler hazırlayan bir kadın kooperatifidir. Sürdürülebilir üretim ilkesiyle yenilikçi ve sağlıklı gıda ürünleri ile yemekler üretmeyi hedefleyen Ekip, kadınlar tarafından ve kadınlar için uygulanan sosyal kooperatifçilik ilkelerinden yararlanmaktadır. Ekip; sürdürülebilir üretimi ve tüketimi desteklemekte, İstanbul, Türkiye’nin büyükşehirleri ve diğer bölgelerde gıda sektörüne yönelik bir döngüsel ekonomi modeli geliştirmeyi amaçlamaktadır.