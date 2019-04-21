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Lezzethanlar'dan gastronomi turizmine katkı

Peynir Festivali'nde Türkiye'nin coğrafi işaret taşıyan birçok ürünü sergilendi.

Lezzethanlar'dan gastronomi turizmine katkı
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Peynir ve Lezzet Festivali'nde, LDF Lezzet Dernekleri Federasyon Başkanı Vasfi Pakman, Harbiye Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşen Peynir Festivali'nde "Lezzethanlar" olarak üyeleri, yönetim kurulu olarak yoğun ilgi gösterdi. Açılışta katılımcı protokol ile kurdele kesen Vasfi Pakman "Bu olayın gastronomi'de kahvaltı ve şarküteri pazarlaması ile insan sağlığı yönünden önemine değindi. Zengin peynir çeşitleri ve üretim bölgelerinin gastronomi turizmi konusuna yoğun ilgi odağı olacağını dikkat çekti. Lezzethanlar olarak gastronomi turizmine destek vererek güzel çalışmalara imza atmaya devam edeceğini belirtti.

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GastronomiGastronomi TurizmiLezzethan
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