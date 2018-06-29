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LG G7 ThinQ n11.com’da satışa açıldı

- LG’nin yeni amiral gemisi G7 ThinQ, n11.com’da satışa sunuldu

LG G7 ThinQ n11.com’da satışa açıldı

İSTANBUL (AA) - Güney Kore merkezli teknoloji devi LG’nin bu yıl tanıttığı ilk amiral gemisi telefonu G7 ThinQ, e-ticaret platformu n11.com'da satışa açıldı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, iPhone X’le başlayan çentik trendine 6.1 inçlik 3120x1440 piksel QHD+ ekranıyla devam eden LG G7 ThinQ, arka tarafındaki iki adet 16MP ile ön tarafındaki 8MP kamera ve üst düzey donanım özellikleriyle dikkati çekiyor. LG G7 ThinQ, n11.com'da 4,849 TL'den satılacak.

Gücünü Snapdragon 845 işlemciden alan LG G7 ThinQ, 4 GB RAM ve 64 GB UFS 2.1 depolama ile geliyor. Bünyesinde 3.000 mAh kapasitesinde çıkartılamayan bir pil bulunan model, kutusundan Android 8.0 Oreo ile çıkıyor. 6,1 inç 3120 x 1440 piksel LCD ekranıyla öne çıkan telefonun arkasında 16 megapiksel süper geniş açı (107 derece) ve 16 megapiksel standart açı (71 derece) olmak üzere iki adet kamera yer alıyor.

Telefonun önünde ise 8 megapiksellik F1.9 geniş açı (80 derece) kamera bulunuyor. AI CAM özelliğiyle yapay zekadan yararlanarak ortama uygun en iyi ayarları belirleyen telefon, portre moduyla arkası bulanık fotoğraflar çekebiliyor. iPhone modelleri gibi "Live Photo" kaydı yapabilen ThinQ, yüz tanımayla bazı çıkartmalar da ekleyebiliyor.

Ayrıca yakın zamanda Güney Kore’de yayınlanan ve Türkiye’ye de gelmesi beklenen yeni güncelleme ile LG G7 ThinQ, saniyede 60 kare 4K video kaydına da imkan tanıyacak.

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