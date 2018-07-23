İSTANBUL (AA) - Güney Koreli LG Electronics'in orta segment akıllı telefonu LG K9 n11.com'da 799 TL'den satışa çıkarıldı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, hem dış hem de teknik özellikleriyle akıllı telefon deneyimini kolaylaştırmak üzere Güney Koreli LG tarafından üretilen uygun fiyatlı LG K9 n11.com'da satışa sunuldu. 5 inç'lik IPS LCD ekran teknolojisine sahip LG K9, geliştirilmiş kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor. LG K9, n11.com'da 799 TL'den satışa sunuluyor.

Dört çekirdekli Snapdragon 210 işlemcisinden güç alan LG K9'a 2GB RAM ve 16GB dahili depolama eşlik ediyor. Arka kamerası 8, ön kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde olan LG K9, geliştirilmiş kamera özellikleri sayesinde düşük ışıklı ortamlarda aydınlık ve net görüntüler elde ediyor.

Otomatik çekim, el hareketiyle çekim, özçekim flaşı ve hızlı paylaşım gibi pek çok özelliğin eklendiği LG K9, Android 7.1 Nougat ile açılıyor.