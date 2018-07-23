Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon ekonomi bilim teknoloji dünya
e-Devlet'in en hizlısı
e-Devlet'in en hizlısı
KDV farkı giderilsin
KDV farkı giderilsin
İstanbul'da buluşacaklar
İstanbul'da buluşacaklar
Bor çıkışı yaptı
Bor çıkışı yaptı
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama

LG K9 n11.com'da satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Güney Koreli LG Electronics'in orta segment akıllı telefonu LG K9 n11.com'da 799 TL'den satışa çıkarıldı.n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, hem dış hem de teknik özellikleriyle akıllı telefon deneyimini...

LG K9 n11.com'da satışa sunuldu

İSTANBUL (AA) - Güney Koreli LG Electronics'in orta segment akıllı telefonu LG K9 n11.com'da 799 TL'den satışa çıkarıldı.

n11.com'dan yapılan açıklamaya göre, hem dış hem de teknik özellikleriyle akıllı telefon deneyimini kolaylaştırmak üzere Güney Koreli LG tarafından üretilen uygun fiyatlı LG K9 n11.com'da satışa sunuldu. 5 inç'lik IPS LCD ekran teknolojisine sahip LG K9, geliştirilmiş kamera özellikleriyle de dikkat çekiyor. LG K9, n11.com'da 799 TL'den satışa sunuluyor.

Dört çekirdekli Snapdragon 210 işlemcisinden güç alan LG K9'a 2GB RAM ve 16GB dahili depolama eşlik ediyor. Arka kamerası 8, ön kamerası 5 megapiksel çözünürlüğünde olan LG K9, geliştirilmiş kamera özellikleri sayesinde düşük ışıklı ortamlarda aydınlık ve net görüntüler elde ediyor.

Otomatik çekim, el hareketiyle çekim, özçekim flaşı ve hızlı paylaşım gibi pek çok özelliğin eklendiği LG K9, Android 7.1 Nougat ile açılıyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
N11.com
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5