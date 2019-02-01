"Libya için yol haritası sorunlara çözüm olabilir"

ANKARA (AA) - Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yenigün, müteahhitlerin Libya'da yaşadığı sorunların çözümü için 3 ay içinde bir yol haritası ortaya konulacak olmasının önemine dikkate çekerek, "Çalışmaların, uzun süredir askıda kalmış sorunlarımızın çözüme kavuşturulması yönünde önemli bir adım olacağına inanıyoruz." ifadesini kullandı.

Yenigün, yazılı açıklamasında, Libya'da iş yaparken sorun yaşayan Türk müteahhitlik firmalarının temsilcileri, Libya Planlama Bakanı El-Tahir el-Hadi el-Cuheymi ve beraberindeki heyetin katılımıyla TMB'de toplantı yapıldığını bildirdi.

Libya'nın, Türk müteahhitlerinin 1972 yılında yurt dışına çıktıkları ilk ülke olduğunu hatırlatan Yenigün, o tarihten bugüne kadar toplam 28,9 milyar dolarlık proje bedeliyle de müteahhitlerin en çok iş üstlendiği 3. ülke olduğunu aktardı.

Yenigün, Türk firmalarının, yaşanan iç karışıklıklar öncesinde Libya'da yıllık 4 milyar dolara varan iş hacmi yakaladığına işaret ederek, "Libya'da firmalarımızın yarım kalmış projelerinin toplam tutarı 19 milyar dolar, tahsil edilmemiş hak ediş alacakları 1 milyar dolar, teminat tutarı 1,7 milyar dolar ve makine, ekipman gibi envanter ile diğer zararlar toplamı ise 1,3 milyar dolar civarındadır. Halen firmalarımızca teminat mektupları için yılda 50 milyon dolar komisyon ödenmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Libya Planlama Bakanı el-Cuheymi başkanlığında dün imzalanan mutabakat zaptıyla müteahhitlerin Libya'da yaşadığı sorunların çözümü için 3 ay içinde bir yol haritasının ortaya konulacak olmasının önemine dikkati çeken Yenigün, çalışmaların uzun süredir askıda kalmış sorunların çözüme kavuşturulması yönünde önemli bir adım olacağına inandıklarını vurguladı.

- Türk müteahhitlerin Libya'da yaşadığı sorunlar

Libya'da Şubat 2011'de başlayan iç karışıklıklar, ülkede büyük müteahhitlik ve taahhüt projelerini yürüten Türk firmalarını olumsuz etkilemişti.

Firmalar, aradan geçen sürede, sigorta komisyonları, teminat mektubu ve akreditif komisyonları, taşeron temin sözleşmeleri ve diğer tazminatlar, diğer finansman giderleri ve şantiyelerdeki güvenlik giderleri gibi yüksek rakamlara ulaşan pek çok ödemeyi yapmaya devam etti.