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Libya ile ilgili bilgi verecek

Ekonomi Gazetecileri Derneği'nin DEİK ile birlikte düzenlediği Ticari Diplomasi Yolculuğu'nun 25 Mayıs salı günü saat 11.00' deki online toplantısının konuğu Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil olacak.

Libya ile ilgili bilgi verecek
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Ekonomi Gazetecileri Derneği’nin Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile birlikte düzenlediği Ticari Diplomasi Yolculuğu’nda rota Libya’ya çıkıyor. Son dönemin gündemde ülkelerinden biri olan Libya ile iş yapma biçimlerini ve iş fırsatlarını  DEİK / Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil anlatacak.

25 Mayıs 2021 Salı günü saat 11.00'de gerçekleştirerek buluşmada Libya ile ilgili güncel bilgileri aktaracak olan Başkan Murtaza Karanfil Ekonomi Gazetecileri Derneği üyelerinin soruları da yanıtlayacak.

DEİK, dış ekonomik ilişkilerin gelişmesi için 146 İş Konseyi ile ticari diplomasi faaliyetlerini gerçekleştiriyor. DEİK'in İş Konseyi Başkanları her hafta salı günü saat 11.00' de online platformda başkanı olduğu ülkeler hakkında bilgi veriyor.

Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerini, yeni pazarları, indirim, tehditleri, Yatırım imkânlarını, kısacası dış ticarete dair her şeyi “Ticari Diplomasi Yolculuğu” toplantılarımızda masaya yatırıyor.

Bu hafta, dünyaya açılmayı düşünenlerin bilgilendirme toplantısı  EGD Üyesi ve  Sabah Gazetesi Ekonomi Muhabiri Betül Alakent'in moderatörlüğünde,  DEİK / Türkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza Karanfil'in  katılımlarıyla gerçekleşecek.

Ekonomi Gazetecileri Derneği Başkanı Celal Toprak online toplantıya aşağıdaki linkten girilebileceği bilgisini verdi:

https://us02web.zoom.us/j/88106503450?pwd=Snp6QUoxejZOTXc2QnZtTzFZSS9GQT09

Buluşma: 881 0650 3450 - Şifre : 318920

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Ticari Diplomasi YolculuğuEkonomi Gazetecileri DerneğiDEİKTürkiye-Libya İş Konseyi Başkanı Murtaza KaranfilMurtaza Karanfil
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