Libya'da petrol üretiminde gerileme

TRABLUS (AA) - Libya'nın en büyük petrol sahasında güvenlik endişelerinden dolayı üretimin düştüğü bildirildi.

Şerara petrol sahası yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkedeki en büyük petrol bölgesi olan Şerara'da günlük petrol üretimi 80 bin varile indi.

Yetkililer, güvenlik sorunlarından önce Şerara'da petrol üretiminin günlük 250 bin varil olduğunu belirtti.

Şerara petrol sahasında güvenlik sıkıntısından dolayı 3 ana istasyonun kapatıldığını, yalnızca bir istasyonun üretimde olduğunu aktaran yetkililer, cumartesi günü bölgedeki 4 görevlinin kaçırıldığını hatırlattı.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, silahlı kişiler tarafından 4 kişinin kaçırıldığı duyurulmuştu. Kaçırılanların 3'ünün Libyalı, birinin Romanyalı olduğu belirlenmişti.

OPEC üyesi olan Libya'da günlük ortalama üretiminin 708 bin varil olduğu kaydediliyor.