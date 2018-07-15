Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar kabir teknoloji ekonomi Varank kabir ziyareti
EPDK'ya atama
EPDK'ya atama
Hibrit pazarı büyüyor
Hibrit pazarı büyüyor
Çağrı merkezinde birinci
Çağrı merkezinde birinci
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Türkiye'ye ATAK yaptırdı
Teknoloji atılımı
Teknoloji atılımı

Libya'da petrol üretiminde gerileme

- Ülkenin en büyük petrol üreten bölgesi Şerara'da petrol üretimi 250 binden günlük 80 bin varile indi

Libya'da petrol üretiminde gerileme

TRABLUS (AA) - Libya'nın en büyük petrol sahasında güvenlik endişelerinden dolayı üretimin düştüğü bildirildi.

Şerara petrol sahası yetkililerinden alınan bilgiye göre, ülkedeki en büyük petrol bölgesi olan Şerara'da günlük petrol üretimi 80 bin varile indi.

Yetkililer, güvenlik sorunlarından önce Şerara'da petrol üretiminin günlük 250 bin varil olduğunu belirtti.

Şerara petrol sahasında güvenlik sıkıntısından dolayı 3 ana istasyonun kapatıldığını, yalnızca bir istasyonun üretimde olduğunu aktaran yetkililer, cumartesi günü bölgedeki 4 görevlinin kaçırıldığını hatırlattı.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan yapılan açıklamada, silahlı kişiler tarafından 4 kişinin kaçırıldığı duyurulmuştu. Kaçırılanların 3'ünün Libyalı, birinin Romanyalı olduğu belirlenmişti.

OPEC üyesi olan Libya'da günlük ortalama üretiminin 708 bin varil olduğu kaydediliyor.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EkonomiLibyaPETROLŞerara Petrol Sahası
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5