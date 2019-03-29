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Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u aşkın ülkeden başvuru

- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: (1) - "Lider Araştırmacılar Programı'na bugün itibarıyla gurur duyarak açıklıyorum ki; 30'u aşkın ülkeden başvuru aldık" - "Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 200’den fazla araştırmacı Türkiye’de araştırmalarını sürdürecek" - "Bilimin öncüleri, Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dedi. Dünyanın en iyi araştırmacıları ülkemize taşınmaya karar verdi"

Lider Araştırmacılar Programı'na 30'u aşkın ülkeden başvuru
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KOCAELİ (AA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Lider Araştırmacılar Programı'na bugün itibarıyla 30'u aşkın ülkeden başvuru aldıklarını belirterek, "Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 200’den fazla araştırmacı Türkiye’de araştırmalarını sürdürecek." dedi.

Varank, Huawei-Bilişim Vadisi Akıllı Şehirler Araştırma Laboratuvarı İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı açıklamada, Lider Araştırmacılar Programı'na bugün itibarıyla 30'u aşkın ülkeden başvuru aldıklarını söyledi.

Dünyanın en iyi 100 üniversitesinden 200’den fazla araştırmacının araştırmalarını Türkiye’de sürdüreceğini dile getiren Varank, başvuru sayısında ABD'nin birinci sırada yer aldığını, ABD'yi İngiltere ve Almanya'nın takip ettiğini aktardı.

Varank, "2007'de Hükümetler Arası İklim Değişikliği" panelinde yer alıp, ekipçe Nobel Barış Ödülü'nü almış bir profesörün de programa başvurduğunu kaydederek, "Bilimin öncüleri, Türkiye'de bilim yapmaya 'evet' dedi. Dünyanın en iyi araştırmacıları ülkemize taşınmaya karar verdi." diye konuştu.

(sürecek)

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