Lider yine değişmedi.. Petrol Ofisi Madeni Yağlar, 122 bini tonu aşan toplam satışı ve yüzde 24,9’luk pazar payı ile Türkiye madeni yağlar ve kimyasallar pazarı liderliğinde 8’inci yılına girdi. İhracatı 10 bin tonu geçen Petrol Ofisi, ihracat yaptığı ülkeler arasına ilk kez Şili ve Pakistan’ı da ekleyerek, uzak pazarlara erişim gücünü gösterdi.

Türkiye akaryakıt ve madeni yağlar sektörünün lideri Petrol Ofisi, madeni yağlar ve kimyasallar pazarındaki liderliğinde 8. yılına girdi. Petrol Ofisi, Petrol Sanayi Derneği’nin (PETDER) verilerine göre yüzde 24,9’luk pazar payı ile 2010’da üstlendiği liderliği, aralıksız olarak 2017’de de sürdürdü.



Toplam satışları 122 bin tonu aşan Petrol Ofisi, 4 kıtada 33 ülkeye gerçekleştirdiği ihracatında ise 10 bin tonu aşan bir rakama ulaştı. Başlıca ihraç pazarları arasında, Irak, Romanya, KKTC, Azerbaycan, Gürcistan, Yemen, Libya, Tunus, Pakistan, Şili, Rusya, Kosova ve Bosna Hersek gibi ülkeler yer aldı. Pakistan ile Şili, aynı zamanda ilk kez ihracat yapılan pazarlar olma özelliğini taşıdı ve Petrol Ofisi’nin uzak pazarlara erişim gücünü de ortaya koydu.



İleri teknoloji ve yaygın satış ağı ile başarı sürüyor



Petrol Ofisi Satış Direktörü Ulvi Kılıç, madeni yağlar ve kimyasallar pazarında Türkiye liderliğini 8 yıl boyunca elde tutma başarısının müşterilerine ileri teknolojiyi sunma ve yaygın satış ağı ile sürdüğüne dikkat çekti. Kılıç, “Kocaeli Derince’deki fabrikamızın her zaman en ileri teknoloji ile üretim yapmasını sağlayacak yatırımları gerçekleştiriyoruz. Bu sayede müşterilerimize en yüksek performansa sahip kaliteli ürünler sunuyoruz” dedi. Petrol Ofisi akaryakıt istasyonları, Maxima – Maximus Yağ Değişim Merkezleri ve distribütör ağı ile ürünlerinin yurt çapında 16 bin noktada satışa sunulduğunu belirten Ulvi Kılıç, “Alanlarında uzman Petrol Ofisi çalışanları ve sürekli en güncel bilgilerle donatılmalarını sağladığımız çözüm ortaklarımız, yaygın satış ağımızın başarısını ve aynı zamanda müşteri memnuniyetini sürdürülebilir kılıyor” şeklinde konuştu.