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"Liderlik, yaratıcı, güvenilir ve iyi bir ekip oyuncusu olmayı gerektirmektedir"

- VSY Biotechnology Üst Yöneticisi Özge Altunbaş Göktekin: - "Liderlik, yaratıcı, güvenilir ve iyi bir ekip oyuncusu olmayı gerektirmektedir"

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İSTANBUL (AA) - VSY Biotechnology Üst Yöneticisi (CEO) Özge Altunbaş Göktekin, "Liderlik, yaratıcı, güvenilir ve iyi bir ekip oyuncusu olmayı gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Göktekin, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde düzenlenen Sosyal Girişimcilik ve Yönetimde Kadın başlıklı kongrede davetli konuşmacı olarak yer aldı.

Kongrede iş hayatındaki kadın liderlerin önemli özelliklerini “Athena Doktrini”ne dayanarak anlatan Göktekin, iş birliğine yatkın, empati yeteneği gelişkin, uzlaşmacı, öğrenen, sorunları güçle değil mantıkla çözen, yardımsever birey özelliklerinin daha çok kadınlarda bulunduğunu, bu kişisel özelliklerin ise başarıyı beraberinde getirdiğini belirtti.

Göktekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İyi ilişkiler sürdürmek ve saygılı olmak paradan daha değerlidir. Kibar insanlar her zaman saldırgan insanlara göre daha başarılı olacaklardır. İş birliği, nezaket ve empati başarı için gereken kavramlardır ve bu kavramların kadınlarda bulunması, onların iş hayatında daha fazla aranmasında etkendir. Liderlik, yaratıcı, güvenilir ve iyi bir ekip oyuncusu olmayı gerektirmektedir."

VSY Biotechnology, Türkiye ortalamasının üzerindeki kadın istihdam oranıyla dikkat çeken şirketler arasında yer alıyor. Firmada, yüzde 60 kadın yönetici ve yüzde 50 oranında kadın çalışan bulunuyor.

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