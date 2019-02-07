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lifebox'tan Sevgililer Günü'ne özel kampanya

- lifebox kullanıcıları, uygulamaya girip anıları arasından seçecekleri fotoğrafları bastırıp sevdikleri için özel mandallı çerçevesiyle duvarlarına asabilecek ya da masalarının başköşesine koyabilecek

lifebox'tan Sevgililer Günü'ne özel kampanya
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İSTANBUL (AA) - Bulut depolama servisi lifebox, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel bir kampanya hazırladı.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, lifebox, 14 Şubat için kullanıcılarına sürprizli bir hediye seçeneği sunuyor.

Kullanıcılar, lifebox'a girip istediği fotoğrafı seçtikten sonra print'e tıklayıp hızlı ve kolay sipariş verebiliyor. Siparişler 2 gün içinde kargolanıyor. Sevgililer Günü'ne özel mandallı çerçeve 50 lira yerine 37,50 lira ve kargo ücretsiz olacak. Kampanya için son gün 14 Şubat olarak belirlendi.

Yer aç özelliği ile lifebox'a yedeklenmiş fotoğraflar cihazdan kaldırılarak telefon hafızasında anında yer açılıyor. lifebox'ın şifre ve parmak izi özelliği çok daha güvenli arşivleme deneyimi sunuyor. Akıllı telefonlar, tablet ve PC’lerin yanı sıra Apple TV ve TV+ uygulaması ile tüm fotoğraf ve videolar televizyondan görüntülenebiliyor.

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