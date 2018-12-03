Lifecell Golf Challenge iş dünyasını KKTC'de buluşturdu

İSTANBUL (AA) - Lifecell'in desteğiyle Girne'deki Korineum Golf & Beach Resort’ta gerçekleşen "Lifecell Golf Challenge" iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi.



Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, firmanın, yeni nesil dijital operatör markası Lifecell’in ismini verdiği ve bu yıl ilk kez düzenlenen Lifecell Golf Challenge'ta şampiyonlar belli oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Girne'de bulunan Korineum Golf & Beach Resort'un ev sahipliği yaptığı turnuva, 100'e yakın golf sporcusunu bir araya getirdi.

Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen ve iş dünyasının büyük ilgi gösterdiği turnuvaya Fikret Öztürk'ün yanı sıra Ahmet Özyazıcı, Hasan Gülkaya, Günay Çerkez, Hakan Özyazıcı katıldı. Şefika Kırçuval, Caner Tuna gibi golf dünyasının tanınmış isimleri de turnuvada mücadele etti.

Korineum Golf & Beach Resort’un 18 çukurlu golf sahasında oynanan turnuvanın birincisi Sertaç Yeşilçimen, ikincisi Ahmet Özyazıcı üçüncüsü ise Claus Lassen oldu. Kazananlar, ödüllerini düzenlenen törenle aldı.