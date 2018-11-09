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Lila Group'a yeni müdür
Lila Group'a yeni müdür
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Lila Group'a yeni müdür

Lila Group’un Talep Planlama ve Dağıtım Müdürü, Şahizer Başdurnalı oldu. 2010 yılından bu yana Lila Group bünyesinde farklı sorumluluklar üstlenen Başdurnalı, kurumun markalı temzilik kağıdı ürünlerinin 56.000 satış noktasında, özel markalı (PL) ürünlerinin ise 14.000 satış noktasında tüketici ile buluşmasından sorumlu olacak.

Lila Group'a yeni müdür
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Yenilikçi bakış açısı ile çalışmalarını sürdüren Lila Group’un Talep Planlama ve Dağıtım Müdürü, Şahizer Başdurnalı oldu. 2010 yılından bu yana Lila Group bünyesinde farklı sorumluluklar üstlenen Başdurnalı, kurumun Sofia, Maylo, Berrak markalı temzilik kağıdı ürünlerinin 56.000 satış noktasında, özel markalı (PL) ürünlerinin ise 14.000 satış noktasında tüketici ile buluşmasından sorumlu olacak.
Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde Endüstri Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Şahizer Başdurnalı, profesyonel iş yaşamına üniversitenin son yılında Pınar Entegre Et ve Un San. A.Ş. firmasında Üretim ve Süreç Planlama Proje Mühendisi olarak başladı.
Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra 2009 yılında Londra’ya giderek Pazarlama İletişimleri diploma eğitimi alan Başdurnalı, Türkiye’ye döndükten sonra 2010 yılı Ekim ayı itibariyle Lila Group bünyesinde Ticari Pazarlama Uzm. Yrd olarak görev aldı. Lila Group’taki çalışmalarına 2011 yılında Analiz ve Planlama Uzmanı olarak devam eden Başdurnalı, 2012 – 2014 yılları arasında Satış Sistemleri Operasyon Uzmanlığı görevini üstlendi.2014 yılında Satış Operasyon ve Planlama Şefi olarak atanan Şahizer Başdurnalı, 4 yıl boyunca sürdürdüğü bu görevinin ardından 2018 itibariyle Talep Planlama ve Dağıtım Müdürü görevine getirildi.
Başdurnalı, yurtiçi pazarda markalı ürünlerini 56.000, özel markalı ürünlerini ise 14.000 noktaya ulaştıran Lila Group’un yurt içi iş ortaklarının taleplerinden ve bu iş ortaklarının organize dağıtım süreçlerinden sorumlu olarak yeni görevine devam edecek. 
Lila Group Hakkında
 Kökleri 100 yıl öncesine dayanan Lila Group, 2006 yılında yatırım kararı almasıyla yüzde yüz yerli sermaye ile 2007 yılında Çorlu’da dünya standartlarında temizlik kağıtları üretme vizyonuyla hijyenik temizlik kağıtları üretime başladı. 2012 yılında yapılan yeni yatırımlarla faaliyet alanını genişleten Lila Group, şu anda 140 bin metrekarelik alanda, 150 bin ton kapasite ile sadece Türkiye’nin değil, Doğu Avrupa, Ortadoğu, Kafkaslar ve Afrika bölgelerindeki tek kampüs içindeki en büyük kağıt üretim tesisi olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Bugün yaklaşık 1,5 Milyar TL’lik Türkiye temizlik kağıtları pazarı toplamında %12 pazar payının sahibi olan Lila Group, Türkiye’deki kullanıcılarına Sofia, Maylo, Berrak ve Nua Prefessional markaları ile ulaşırken dünyanın dört bir yanında yer alan 71 ülkeye yarı mamul ve mamul ihracatı yaparak ülke ekonomisi için katma değer sunuyor.
 

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Yeni Talep Planlama Ve Dağıtım MüdürüLila Group
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