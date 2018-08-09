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Limak Filarmoni Orkestrası Bodrum ve Çeşme'de

- Sanat yönetmenliğini tenor Karahan'ın yaptığı ve Zeki Müren'in sevilen şarkılarını seslendiren orkestra, 27 Ağustos'ta Bodrum'da, 28 Ağustos'ta Çeşme'de konser verecek

Limak Filarmoni Orkestrası Bodrum ve Çeşme'de

İSTANBUL (AA) - Limak Filarmoni Orkestrası, Anadolu'da çıktığı ilk müzik yolculuğu kapsamında 27 ağustos'ta Bodrum'da, 28 Ağustos'ta ise Çeşme'de müzikseverler ile bir araya gelecek.

Limak'tan yapılan açıklamaya göre, orkestra, Zeki Müren'in unutulmaz şarkıları ile müzikseverleri buluşturmaya devam ediyor. Limak Filarmoni Orkestrası, 27 Ağustos'da Bodrum Antik Tiyatro'da, 28 Ağustos'ta Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda konser serisini tamamlayacak.

Çok sesli müziğin tanınması ve sevilmesi için çıktığı yolda kış döneminde Türkiye turnesini başarıyla tamamlayan Limak Filarmoni Orkestrası, büyük beğeni toplayan Zeki Müren şarkılarını Bodrum ve Çeşmeli müzikseverlerle buluşturacak.

Dünyaca ünlü Türk tenor Murat Karahan'ın solistliğini yaptığı orkestranın yönetiminde ise orkestra şeflerinden Oğuzhan Kavruk'un bulunduğu orkestra, Zeki Müren’in hafızalara kazınan "Şimdi Uzaklardasın", "Elbet Bir Gün Buluşacağız" ve "Yaralı Gönül" gibi ünlü parçalarını seslendirecek.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Murat Karahan, opera ve klasik müzik alanında Türkiye'nin çok ciddi bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, Limak tarafından kurulan filarmoni orkestrasının çok önemli bir adım olduğunu ve benzer projelerle Türkiye'nin kısa süre içinde dünya operaları ile yarışacak seviyeye geleceğini bildirdi.

Karahan, "Bizim projedeki çıkış noktamız da bu oldu. Ülkemizdeki klasik müzik ve çok sesli müzik izleyicisi oranını artırmak ve bu zenginliği çok daha geniş kitlelere yaymak hedefiyle yola çıktık. Limak Filarmoni Orkestrası Şostakokoviç de çalacak, Zeki Müren şarkılarını da yorumlayacak. Evrensel müziğe kendi yerli ezgilerimizle katkıda bulunacağız." ifadelerini kullandı.

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LimakLimak Filarmoni Orkestrası
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