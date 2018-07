Limak'ın 8. oteli Cyprus Deluxe Hotel kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - Turizm alanındaki yatırımlarına hız veren Limak Holding, toplamda sekizinci, yurt dışında ise ilk olan otelini KKTC'de açtı. Şirket, 200 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen bin 300 yataklı Limak Cyprus Deluxe Hotel ile toplam yatak kapasitesini 7 binin üzerine çıkardı.

Yeni otelle ilgili düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, turizm yatırımlarının ülke ekonomisi için büyük bir önem taşıdığını belirterek, ülkeye döviz getirildiğini, istihdama katkı sağlandığını ve birçok sektörün de turizmle birlikte hareketlendiğini söyledi.

Limak Holding olarak tüm yatırımlarını ülkeye değer sağlamak üzere hayata geçirdiklerini ifade eden Özdemir, turizme 1995'te adım attıklarını, o yıldan beri büyüyerek faaliyetlerini sürdürdüklerini kaydetti.

Turizmde artık Türkiye'nin önde gelen yatırımcılar arasında yer aldığını belirten Özdemir, turizm grubunda 4'ü Antalya'da olmak üzere toplam 7 otel ve 6 bine yakın yatak kapasitesi ile hizmet verdiklerini bildirdi.

Özdemir, Limak olarak KKTC'de hizmete aldıkları sekizinci otelleri Limak Cyprus Deluxe Hotel ile toplam yatak kapasitelerini 7 binin üzerine çıkardıklarını, toplamda 200 milyon dolara mal olan yeni otellerinde uzun yıllardır iddialı olduklarını, hizmet kalitesini daha da yukarıya çektiklerini vurguladı.

Limak'ın turizmde ilk yurt dışı yatırımını KKTC'ye yaptığını ifade eden Özdemir, son yıllarda KKTC'ye yapılan en büyük yatırımlardan biri olma özelliğini taşıyan otelin 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulu olduğunu ve 600 odası bulunduğunu bildirdi.



- "Mersin ve Makedonya'da yeni otel yatırımlarına başladık"



Nihat Özdemir, holding olarak tüm yatırımlarını ülkeye değer kazandırmak amacıyla hayata geçirdiklerini dile belirterek, şunları kaydetti:

"Her yatırımımız farklı konseptleri içeriyor. İstanbul ve Ankara'da şehir otellerimiz, Antalya'da ise yerli ve yabancı turistlere hizmet veren geniş konseptli otel zincirimiz var. Yalova’da ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile özdeşleşmiş butik termal otelimizi halkımızın hizmetine büyük bir gururla sunduk. Şu anda Mersin’de temelini attığımız ve golf turizmine büyük katkı sağlayacağını düşündüğümüz iki otel yatırımımız da devam ediyor. Ayrıca, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te de yeni bir otel yatırımına başladık. Hedefimiz, diğer sektörlerde olduğu gibi turizm alanında da sektörün lideri olmak."

Limak Turizm Grubu'nun 23 yılda yaptığı yatırımların sektöre ve ülke ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade eden Özdemir, "Neredeyse 3 yılda bir yeni bir otel açtık ve yatak sayımız 7 binin üzerine çıktı. Hedefimiz, 5 yıl içinde bu sayıyı 10 bine çıkarmak. Türkiye dışında ve bölgede önemli bir marka haline gelmek ana hedeflerimiz arasındadır." diye konuştu.



- "Hedefimiz, tüm alanlarda ilk 10 şirket içerisinde olmak"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, golf otellerini neden Mersin'e yaptıklarına ilişkin bir soru üzerine, burada, Tarsus'ta, dünyaca bilinen Belek ile aynı özellikleri taşıyan bir bölgeyi turizm alanı yapmak için devletin harekete geçtiğini, ilk etapta 5 otel, 3 golf sahası yapmak üzere ihalelerin yapıldığını ve tahsislerin bittiğini anlattı.

Buraya 20-25 dakika mesafede, Adana ve Mersin'in ortak kullanacağı yeni bir havalimanı yapıldığını anımsatan Özdemir, 2019'un başlarında buraya uçakların inmeye başlayacağını, bu sayede de yeni bir Belek'in ortaya çıkabileceğini söyledi.

Özdemir, "Mersin'de 2 tane bin yataklı otel yapacağız. Bir golf sahası olacak. Burada 300 milyon dolar civarında yatırım yapacağız." dedi.

Makedonya'daki otel yatırımlarına ilişkin bir soruya karşılık Özdemir, bu ülkenin AB'ye girmek üzere olduğunu, Üsküp ve Makedonya ekonomisinin büyüyeceğini, orada, içinde bir kompleks olan araziyi satın aldıklarını aktardı. Özdemir, içinde konferans salonları, SPA merkezi olan, 128 odalı, 5 yıldızlı bir şehir otelini hayata geçireceklerini, uluslararası bir firma ile anlaşıp oteli işleteceklerini bildirdi.

Makedonya'daki arazinin içinde alışveriş merkezi, ticari alanlar bulunacağını aktaran Özdemir, bu yatırımın toplamda 250 milyon avro tutarında olacağını kaydetti.

Özdemir, Makedonya'daki otelin de açılmasıyla toplamda 10 bin yatak kapasitesine ulaşmayı amaçladıklarını belirterek, diğer alanlardaki yatırımlarının da devam ettiğini, bu kapasiteye ulaştıklarında turizmin toplam şirket yatırımı içerisindeki payının yüzde 15-20 civarında olacağını söyledi.

Her zaman hedeflerinin, faaliyet gösterdikleri alanlarda Türkiye'nin ilk 10 şirketi içerisinde yer almak olduğunu vurgulayan Özdemir, "İnşaatta, enerjide, çimentoda... Aynı şekilde şu anda turizmde de ilk 10'dayız. Burada 10 bin yatağı yakalarsak ilk 5'in içine girmiş olabiliriz diye düşünüyoruz. Çünkü sadece biz turizme yatırım yapmıyoruz. Bizim gibi turizme yatırım yapan birçok arkadaşımız var. " diye konuştu.



- "Dünyaca ünlü takımlar kamp için tekrar Türkiye'yi seçecektir"



Nihat Özdemir, kamp turizminin geliştirilmesi açısından neler yapılabileceğine dair bir soru üzerine, Belek'te yapılan spor tesisleri ve kamp alanlarının dünyaya örnek gösterilebilecek düzeyde olduğunu, dünyaca ünlü kulüplerin 2015'e kadar buraya kampa geldiğini ancak son 3 yıldır yaşanan sıkıntılar nedeniyle büyük takımların gelmediğini bildirdi.

Buna karşın Filipinler'den Güney Kore'ye kadar dünyanın her yerinden takımların bölgeye gelerek kamp yaptığını belirten Özdemir, terör olaylarının unutturulması ve AB'ye giriş sürecinin tamamlanmasıyla dünyanın en büyük takımlarının yine Türkiye'ye gelebileceğini söyledi.

Özdemir, kamp için gelen büyük takımların oyuncularının daha sonra arkadaşları ve aileleriyle tekrar tatile geldiğini anlattı.



- "İstanbul Yeni Havalimanı bağlantı yolları tamamlandı"



Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir, İstanbul Yeni Havalimanı'na ilişkin bir soru üzerine, şunları kaydetti:

"İstanbul Yeni Havalimanı'nın açılışına ilişkin, açılış tarihinde herhangi bir aksilik yok. Allah bir mani vermezse 29 Ekim'de havalimanımızı açacağız. 22 Haziran'da ilk uçaklar indi. Çok başarılı iniş oldu. Yolcular da çok rahat ve güzel bir şekilde indiklerini söylediler. Tesisler hızla devam ediyor. Ulaşıma gelince kara yolları konusunda bütün yollar tamamlanmış, şu anda bile hazır... Atatürk Havalimanı'nın 5 misli daha fazla kara yoluyla bağlanmış oluyoruz.

Metro, 2019'un sonuna kadar yetişecek, programlarında bir aksilik gözükmüyor. Metromuz, 2019'un sonunda oraya bağlanmış olacak. Bu şekilde herhangi bir sorun gözükmüyor. (Atatürk Havalimanı'ndaki) Çalışanlara gelince, burada 100 bin çalışan olacak. Atatürk Havalimanı kapanacağı için oradaki iş gücünden mutlak surette faydalanacağız. İşimize yarayacak önemli derecedeki iş gücünü kullanmamız lazım."



- "Müşteri kabulüne mayısta başladık, yüksek memnuniyet sağladık"



Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kaan Kavaloğlu da lüks kelimesinin altını dolduran ve son yılların en iddialı otellerinden birini Kıbrıs'ın hizmetine sunduklarını belirterek, Limak Cyprus Deluxe'un sadece KKTC'nin değil, aynı zamanda Türkiye'nin de en iddialı otellerinden biri olduğunu söyledi.

Kavaloğlu, "598 oda ve bin 338 yatak kapasitesine sahip tesisimizde dört dörtlük bir tatil için ihtiyaç duyulacak tüm altyapıyı oluşturduk. Misafirlerimize tatilleri boyunca Akdeniz'in tadını doyasıya çıkarma imkanı veriyoruz. Kusursuz bir tatil deneyimi için her türlü ayrıntının düşünüldüğü otelimizde dev çocuk kulübü ve Kıbrıs'ın en kapsamlı aqua parkı ile misafirlerimize unutulmaz anılar yaşatmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Tüm dünyadaki turizm fuarlarına katıldıklarını dile getiren Kavaloğlu, sıcak misafirperverlik ve mutlu personel ile otel müşterilerini en iyi şekilde ağırladıklarını, personelin titizlikle seçildiğini söyledi.

Mayıs ayında müşterileri kabul etmeye başladıklarını ve bayramı yüzde 100 dolulukla geçirdiklerini ifade eden Kavaloğlu, yüksek müşteri memnuniyeti sağladıklarını kaydetti.



- "Maldivler'i aratmayacak sahile sahip"



Kaan Kavaloğlu, KKTC Bafra'da Madivler'in denizini aratmayacak bir sahilin bulunduğunu belirterek, bunun Allah vergisi olduğunu vurguladı. Muhteşem bir sahil düzenlemesi yaptıklarını dile getiren Kavaloğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Otel, ultra her şey dahil konsepti ile hizmet veriyor. Konuklarımız benzersiz doğasıyla tatilin tadını doyasıya çıkaracak. Ayrıca, müşterilerimiz, uzman terapistler eşliğinde keyifli ve huzurlu anlar yaşatan SPA merkezimizde vücut bakım uygulamaları ve masaj çeşitleri ile tatil boyunca ruhen ve bedenen yenilenecekler. Konuklarımız ve Kıbrıs halkı için özel sürprizler de hazırlıyoruz. Dünya mutfaklarından benzersiz lezzetler sunuyoruz. Gastronomide çok iddialıyız. Balayı çiftlerinden çocuklu ailelere, gruplara kadar herkesin mutlu olabileceği konaklama alanlarımız var. Bu otelimiz gerçekten çok iddialı."



- "Paris Hilton, 28 Temmuz'da otelimizde olacak"



Limak Turizm Grubu Genel Koordinatörü Kavaloğlu, 28 Temmuz'da, bugüne kadar KKTC'ye gelecek en ünlü kişiyi getireceklerini belirterek, "Otelimizin ilk konuklarından birisi dünyaca ünlü model ve DJ Paris Hilton olacak. Paris Hilton, 28 Temmuz için otelimizi tatil programına aldı. Paris Hilton her yaz 5 parti yapıyor bu partilerden bir tanesini KKTC Limak Cyprus olarak paylaştı." dedi.

Türkiye dışında başka otel yatırımları olup olmayacağına dair bir soru üzerine Kavaloğlu, Avrupa'da, Fransa Nice'te bir otel grubu ile satın alma anlamında görüştüklerini söyledi.



- Otel, sosyal aktivitelerle de öne çıkıyor



KKTC'nin Bafra turizm bölgesindeki otel, şehir merkezine 25 kilometre, Ercan Havalimanı’na 65 kilometre ve Magosa'ya 40 kilometre mesafede bulunuyor.

Çocukların tüm taleplerine yanıt veren çocuk kulübü, Kıbrıs'ın en büyük aqua parkının yanı sıra gün içinde süren aktivitelerle Limak Cyprus'ın konukları yılın tüm yorgunluğunu atabiliyor.

Limak Cyprus, akşamları ise gece şovları, canlı müzik grupları ve farklı konseptlerdeki partilerle eğlenceye yeni bir soluk getiriyor.

Otel, Babylon Kongre Merkezi’nde farklı büyüklükteki birçok toplantı salonu, profesyonel ekibi ve son teknoloji ekipmanları ile hem iş toplantılarına hem de özel günlere ev sahipliği yapıyor.