Limancılıkta kalifiye eleman açığı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Türkiye Liman İşletmecileri Derneği (TÜRKLİM) iş birliğiyle hayata geçirilen "Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi" ile limancılık sektöründeki kalifiye eleman açığının kapatılması hedefleniyor.

TÜRKLİM'den yapılan yazılı açıklamada, limancılık sektöründe nitelikli iş gücü için yatırım yapan TÜRKLİM'in, KSO ile yaptığı iş birliği sayesinde, sektöre kalifiye elaman sağlanacağı belirtilerek, binlerce kişinin burada alacağı eğitimle iş imkanına kavuşacağı belirtildi.

Liman işletmeciliğine yönelik simülatör eğitimlerinin verileceği ve Türkiye'de ilk olan proje kapsamında sektörün kalifiye eleman açığının kapanmasının hedeflendiği vurgulanan açıklamada, limancılık sektöründe yer almak isteyen gençler için büyük önem taşıyan projenin, toplam yatırım tutarının 2,5 milyon lira olduğu ifade edildi.

Proje kapsamında ekim ayından itibaren eğitimlerin başlayacağı bilgisine yer verilen açıklamada, eğitimi tamamladıktan sonra teorik ve performans sınavlarında başarılı olan adayların nitelikli iş gücü olarak sektöre katılabileceği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRKLİM Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kenan Selçuk, hayata geçirdikleri projenin limancılık sektörü için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin özellikle deniz ticaretindeki stratejik konumunun limancılık sektörünü de etkilediğine dikkati çeken Selçuk, şunları kaydetti:

"Biz hem ülkemizin hem de gençlerimizin nitelikli iş gücü oluşması adına attığımız bu adımda liman sektörüne de yatırım yapıyoruz. Kariyer Port Mükemmeliyet Merkezi ile ihtiyaç duyulan kalifiyeli istihdamı karşılamak amacıyla sadece mevcut çalışanlara değil, bu alanda çalışmak isteyen kişilere de eğitimler düzenlenecek. Simülasyon eğitimlerini gerçekleştirmek için yapmış olduğumuz makine ve teçhizat yardımlarıyla TÜRKLİM'in de bu projede var olması bizim açımızdan da çok gurur verici."