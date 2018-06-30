Limanlarda tek pencere sistemi yarın başlıyor

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, limanlardaki işlemlerle ilgili verilerin bakanlıklar tarafından ortak kullanılabilmesine olanak sağlayan "Liman Tek Pencere Sistemi"nin yarın itibarıyla ülke çapında hizmete sunulacağını söyledi.

Bakan Arslan, AA muhabirine, limanlarda hayata geçirilecek uygulamanın, gemilere ait bildirimlerin tek bir sistem üzerinden elektronik ortamda yapılmasına imkan sağlayacağını belirtti.

Sistem kapsamında deniz ticaretinin kolaylaştırılmasının ve bürokrasinin azaltılmasının amaçlandığını anlatan Arslan, bu sayede limanlardaki işlemlere ilişkin tek pencereden girilecek verilerin, bakanlıklarca ortak kullanabileceğini ifade etti. Arslan, yaptıkları çalışmalarla Tekirdağ, Mersin ve Aliağa bölgelerinde 1 Haziran'da pilot uygulaması başlayan Liman Tek Pencere Sistemi'nde ortaya çıkan aksaklıkların da giderildiğini bildirdi.

Sisteme, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığının yanı sıra Çevre ve Şehircilik, Sağlık ve İçişleri bakanlıklarının da ilerleyen zamanlarda entegre edileceğini kaydeden Arslan, "Limanlardaki işlemlerle ilgili verilerin bakanlıklar tarafından ortak kullanılabilmesine olanak sağlayan Liman Tek Pencere Sistemi, 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nda ülke çapında hizmete sunulacak" dedi.

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Liman Tek Pencere Sistemi’nin, Uluslararası Denizcilik Örgütü tarafından Deniz Ticaretinin Kolaylaştırılması Konvansiyonu ile belirlenen standartlarda ve Avrupa Birliğince uygulanan direktiflerle uyumlu olacağına dikkati çeken Arslan, şöyle devam etti:

"Liman Tek Pencere Sistemi ile Türk limanlarına gelen gemilere ait tüm bildirimler, tek bir sistem üzerinden elektronik olarak yapılacak. Kurumlarca ihtiyaç duyulan bilgilerin bu sistem üzerinden alınmasıyla işlemler kolaylaşacak, etkin bir denetim mekanizması ve şeffaflık sağlanacak. Bu sayede sektörün maliyetlerinin azaltılması ve uluslararası rekabet gücünün artırılması mümkün hale gelecek."