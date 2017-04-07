Limonun değerini düşüren zararlıyla mücadele edilecek

MERSİN (AA) - Mersin'in dış ticaretinde önemli yere sahip limonda son yıllarda görülen ve limonun değerinin düşmesine neden olan thrips zararlısıyla mücadele için proje hazırlandı.

Mersin Ticaret ve Sanayi Odasından (MTSO) yapılan açıklamaya göre, limonda kaydedilen bir zararlının oluşturduğu lekeler nedeniyle ürünün ekonomik değeri azalıyor. Sorunun giderilmesi adına "Mersin'de Limon Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Thrips Zararlısı ile Mücadele Projesi" için ilk adım atılarak, mücadele başlatılması adına konunun tarafları MTSO önderliğinde bir araya geldi.

Yapılan ilk toplantı sonunda ortak mücadele için Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, MTSO, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası, Akdeniz Yaş Meyve ve Sebze İhracatçıları Birliği (AKİB), Akdeniz Ziraat Odası ve Erdemli Ziraat Odası arasında mutabakat metni imzalandı.

Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü yetkilisi Adalet Hazır, tarafların katılımıyla düzenlenen toplantıda mevcut sorun ve bu sorunun çözümü için hazırlanan proje hakkında bilgi verdi.

Zararlının özellikle yıl boyunca çiçeklenen yediveren grubu limonda yaygın olarak görüldüğünü bildiren Hazır, "Bu zararlı çok çabuk ürüyor ve mücadele de oldukça zor. 2 yılı kapsayan 'Mersin'de Limon Yetiştiriciliğinde Sorun Olan Thrips Zararlısı ile Mücadele Projesi' kapsamında bir ilaçlı bir de ilaçsız mücadele yöntemi geliştirmeyi hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Thrips zararlısının meyve yüzeyinde gümüşsü lekeler ve şekil bozukluklarına yol açtığını aktaran Hazır, bu nedenle ürünün pazar değerinin de düştüğünü kaydetti.

Türkiye'de 4 milyon ton civarında üretilen turunçgilin yüzde 21'ini limonun oluşturduğunu belirten Hazır, şunları kaydetti:

"Limon, iç tüketimde de dış ticarette de önemli bir ürün. Geçen yılın verilerine göre Mersin'de üretilen 587 bin ton civarındaki limonun 417 bin tonu Erdemli'de üretilmiş. Lekeli meyve oranı ise yüzde 50'lere ulaşmış. Yeni thrips türünün beklenmesi nedeniyle bu zararın artma riski var."