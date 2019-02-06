Linexpo İstanbul Fuarı açıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye'nin 185 tane ürünle dünyada rekabet edebileceği sektörleri tespit ettiklerini bildirdi.

Gülle, Tüm İç Giyim Sanayiciler Derneği (TİGSAD) ve Çorap Sanayicileri Derneği (ÇSD) tarafından organize edilen Linexpo İstanbul Fuarı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyük miktarlarda ihracat yapma yolunda ciddi bir gelişme içerisinde olduğunu ifade etti.

TİM olarak 2019 yılı raporu hazırladıklarını belirten Gülle, "Çalışmada, Türkiye'nin 185 tane ürünle dünyada rekabet edebileceği sektörleri tespit ettik. Bunların içerisinde teknolojik sektörlerimizin olmasının yanında hazır giyim sektörümüzün olduğunu, iç çamaşırı ve çorapta da rekabet avantajı yakaladığımızı görüyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan da tekstil sektörünün, iç giyimin, dış giyimin ve çorabın en önemli tamamlayıcı faktörünün insan olduğunu vurgulayarak, "Sektörümüz, cari açığın kapatılması noktasındaki en önemli sanayilerin başında geliyor. Ne kadar makineleşme, teknolojik gelişme olursa olsun en önemli katkı insandan, yani emekten geliyor." diye konuştu.





- "Tasarımda ve hızlı modada rakiplerimizin önündeyiz"





İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe ise yerli ve yabancı 30 bin civarında ziyaretçinin ağırlanacağı Linexpo İstanbul Fuarı'nın, hem hazır giyim endüstrisi hem de ihracata önemli katkısı olduğunu vurguladı.

Gültepe, 2018'de 646 milyon dolar düzeyinde olan iç giyim ihracatında bu yıl yüzde 5-10 artış olacağına inandığını ifade ederek, Türkiye'nin, hazır giyim ve konfeksiyonda küresel oyuncu olduğunu söyledi.

Gültepe, "Üretimde marka ülkeyiz. Tasarımda ve hızlı modada rakiplerimizin önündeyiz. Alıcılarımızın çoğu bizi biliyor. Ama biz bıkmadan, usanmadan kendimizi tanıtmak zorundayız. Mevcut pazarlarda payımızı artırırken, alternatif pazarlarda da kök salmalıyız." diye konuştu.

TİGSAD Başkanı Mustafa Nazik, iç giyimin, trendi ve modası olan büyük bir sektör olduğunu, iç piyasa ve ihracat olarak 10 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını bildirdi.





- "Türkiye, tekstilde öncü bir ülke haline geldi"





İTO Başkan Yardımcısı Dursun Topçu da Türkiye'nin, tekstilde öncü bir ülke haline geldiğini, bu başarısını, iç giyim ve çorap sektörlerinde ortaya koyduğunu belirterek, Türkiye'nin, iç giyimde kayda değer bir ihracat rakamı yakaladığını kaydetti.

Topçu, "2018 yılında Türkiye'den 646,2 milyon dolar değerinde iç giyim ve yatak kıyafeti ihraç edilmiştir. Geçen yıl yaşadığımız olağan dışı şartlar sebebiyle 2017'ye göre 2018 yılında bir azalma yaşanmıştır. İnanıyorum ki, 2019 yılında bu azalış yerini ciddi bir artış oranına bırakacaktır. Sektör, hem mevcut ülkelere satışını artıracak hem de yeni pazarlara girerek büyük bir sıçrama yapacaktır." diye konuştu.

Çorap sektörünün önemli bir gelişme yakaladığını, zorluklara rağmen 2018 yılında 800 milyon doları aşan bir ihracata ulaştığını belirten Topçu, "Bence bu rakam oldukça anlamlıdır. Hedefimiz, kısa zaman içinde her iki sektör için de 1 milyar doları aşmak olmalıdır." dedi.



