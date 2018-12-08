banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Trabzon 155 dünya HASAN TAPAN Bursa
Doğadan’a ödül
Doğadan’a ödül
Yerli ve milli üretim
Yerli ve milli üretim
Beko'dan yeni seri
Beko'dan yeni seri
Soğan fiyati açıklaması
Soğan fiyati açıklaması
Temelleri sağlam
Temelleri sağlam

Lisanslı depo desteklerinde süre uzatımı

- Tarım ve Orman Bakanlığınca, lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünler için destekleme ödemelerinin başvuru süresi yıl sonuna kadar uzatıldı

Lisanslı depo desteklerinde süre uzatımı
banner17

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığınca, lisanslı depolarda muhafaza edilen tarımsal ürünlere yönelik ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin müracaatların 31 Aralık 2018 mesai saati bitimine kadar uzatılmasına karar verildi.

Bakanlığın, Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza Edilen Tarımsal Ürünler İçin Kira, İlave Kira, Nakliye ve Analiz Ücreti Destekleme Ödemesi Yapılması Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2018'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Tebliğle lisanslı depoculuk desteklerine ilişkin başvuru sürelerinde düzenlemeye gidildi.

Buna göre, 2018 yılı 1 Mayıs-31 Ekim dönemi ilave kira, nakliye ve analiz ücreti destekleme ödemelerine ilişkin müracaatlar, 31 Aralık 2018 günü mesai saati bitimine kadar uzatıldı. Tarım Bilgi Sistemi (TBS) üzerinden veri girişi 15 Ocak 2019, icmallerin TBS üzerinden oluşturulması 31 Ocak 2019, ödemeye esas icmallerin Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne ve icmalin ilgili lisanslı depo işletmelerine gönderilmesi 28 Şubat 2019 mesai saati bitimine kadar tamamlanacak.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
DestekLisanslı DepoTarım ürünüTarım Ve Orman Bakanlığı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1