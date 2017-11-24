Lisanslı depoculuğa ilişkin yeni düzenlemeler geliyor

EDİRNE (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, bakanlıklarının lisanslı depoculuğa ilişkin yeni çalışmaları olduğunu açıkladı.

Bakan Tüfenkci, Edirne'deki programı kapsamında Edirne Ticaret Borsası tesislerini gezerek, borsa başkanı Özay Öztürk'ten bilgi aldı.

Lisanslı depoculuk anlamında pek çok destekleme çalışmaları üzerinde çalıştıklarını anlatan Bakan Tüfenkci, şunları kaydetti:

"Yeni çalışmamız var, çiftçilere birliklerin getirmiş olduğu kira parasını biz ödeyeceğiz, yüzde yüzünü biz ödeyeceğiz, yani çiftçiden hiç bir şey çıkmayacak. Tarladan buraya getirirken de ton başına onu henüz değerlendirmedik ama bizim önerimiz ton başına 25 lira, ton başına da nakliye bedelidir.

Laboratuvarlarda sınıflandırırken bir ücret alınıyor onu da hükümet olarak biz ödeyeceğiz. Birlikler yine bu depolardan - şimdi yeni çalışmamız o- gelip ürün aldıklarında veya ürünlerini bu depolarda sakladıklarında da bunlara yüzde yüz faizsiz kredi kullandıracağız. Müstahsilden hiç para almayacağız."

Lisanslı depoculuk çalışmaları kapsamının sadece hububatı kapsamayacağının diğer emtialarla ilgili çalışmaların da olduğunun altını çizen Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnşallah biz bunu lisanslı depolarda yalnız hububata yönelik yapmayacağız. Ürün çeşitlendirmesine de gideceğiz. İzmir'de üzüm, çeltik başladı lisans aldı, hububat olarak geçtiği için... Ayçiçeği de mesela lisanslı depoculuğa çevrilebilir. Bursa'da zeytin, Malatya'da inşallah kayısıyla ilgili bunu yapacağız.

Hem üreticinin malını, üretimin olduğu ilk zamanlar fiyatların düşük olması doğal bunu önlemek için zamana yayıp, arz vakti sınırlı biliyorsunuz, talep 12 aya yayılıyor. Arz bir-iki ayda bitiyor talep 12 ay. Bu talebi idare etmek için böyle depolara çok ihtiyaç var biz de hükümet olarak destek veriyoruz. Netice itibariyle Türkiye'nin neresinde yapıyorsanız yapın 5. Bölge teşviklerinde de yararlanıyorsunuz. Örneğin Edirne 2. Bölge ama lisanslı yapı yaptığında 5. bölgenin teşviklerinden yararlanacak. Hem sigortacılık anlamında..."

Bakan Tüfenkci, daha sonra canlı hayvan satış ve hububat borsa seanslarına ve sanal işlemlerde alım işlemine katıldı.































