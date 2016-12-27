"Lisanslı depoculuk fıstıkta fiyat istikrarı sağlayacak"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, lisanslı depoculuk sayesinde ihracatçıların kaliteli ürünle yeni pazarlara yönelebileceğini, Antep fıstığı stoku konusunda daha net rakamlar bilineceği için de istikrarsız fiyat artışlarının engellenmiş olacağını söyledi.

Tiryakioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep ve çevre illerin tarım ürünlerinin başında gelen Antep fıstığının, Türkiye açısından da stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

Antep fıstığı üretiminde Türkiye'nin ABD ve İran'ın ardından 3. sırada yer aldığına işaret eden Tiryakioğlu, son yıllarda bu ürünün üretimi ve kalitesinin artırılmasına yönelik projeler yürüttüklerini bildirdi.

Göreve geldiklerinde Antep fıstığının üretiminden, stokuna kadar pek çok sorun bulunduğunu anlatan Tiryakioğlu, "Öncelikle depolama sorununa yöneldik. 2 yıldır sürdürdüğümüz çalışmaların sonucunda Antep fıstığının lisanslı depoculuk sistemine dahil olmasını sağlayan tebliğ bir süre önce yürürlüğe girdi. Üründeki depolama sorunu ortadan kalkacak, lisanslı depolar ürüne kalite ve standart kazandıracak. Stok konusunda da daha net rakamlar elde edileceği için fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçilecek." dedi.

Bu kapsamda 10 bin ton kapasiteli bir depo kurulması için İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile proje yürüttüklerini söyleyen Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz 13 milyon 900 bin liraya mal olacak. Proje bedelinin yüzde 75'i İKA, yüzde 25'i de borsamız tarafından karşılanacak. Gaziantep-Nizip arasındaki karayollarına ait 80 bin metrekarelik arsaya kuracağımız lisanslı depomuz sektörün gelişmesi açısından birçok kolaylık ve yenilik sağlayacak. Bu sistem sayesinde ihracatçılar, kaliteli ürünle yeni pazarlara yönelebilecek. Antep fıstığı stoku konusunda daha net rakamlar bilineceği için stokçuluk ve istikrarsız fiyat artışları engellenmiş olacak. Lisanslı depoculuğun hayata geçirilmesiyle bölge çiftçisi de büyük kazanımlar elde edecek. Lisanslı depoda muhafaza edilen ürünler için stopaj ödenmiyor. Üreticimiz lisanlı depoda sakladığı ürünü gerek yurt içine gerekse yurt dışına kolaylıkla satıp parasını alabiliyor."



