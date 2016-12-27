Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Hazine avukatı alınacak
Hazine avukatı alınıyor
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu

"Lisanslı depoculuk fıstıkta fiyat istikrarı sağlayacak"

- GTB Yönetim Kurulu Başkanı Tiryakioğlu: - "Lisanslı depoculuk sayesinde ihracatçılar, kaliteli ürünle yeni pazarlara yönelebilecek. Antep fıstığı stoku konusunda daha net rakamlar bilineceği için istikrarsız fiyat artışları engellenmiş olacak"

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, lisanslı depoculuk sayesinde ihracatçıların kaliteli ürünle yeni pazarlara yönelebileceğini, Antep fıstığı stoku konusunda daha net rakamlar bilineceği için de istikrarsız fiyat artışlarının engellenmiş olacağını söyledi.

Tiryakioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep ve çevre illerin tarım ürünlerinin başında gelen Antep fıstığının, Türkiye açısından da stratejik bir ürün olduğunu belirtti.

Antep fıstığı üretiminde Türkiye'nin ABD ve İran'ın ardından 3. sırada yer aldığına işaret eden Tiryakioğlu, son yıllarda bu ürünün üretimi ve kalitesinin artırılmasına yönelik projeler yürüttüklerini bildirdi.

Göreve geldiklerinde Antep fıstığının üretiminden, stokuna kadar pek çok sorun bulunduğunu anlatan Tiryakioğlu, "Öncelikle depolama sorununa yöneldik. 2 yıldır sürdürdüğümüz çalışmaların sonucunda Antep fıstığının lisanslı depoculuk sistemine dahil olmasını sağlayan tebliğ bir süre önce yürürlüğe girdi. Üründeki depolama sorunu ortadan kalkacak, lisanslı depolar ürüne kalite ve standart kazandıracak. Stok konusunda da daha net rakamlar elde edileceği için fiyatlardaki dalgalanmaların önüne geçilecek." dedi.

Bu kapsamda 10 bin ton kapasiteli bir depo kurulması için İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ile proje yürüttüklerini söyleyen Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Projemiz 13 milyon 900 bin liraya mal olacak. Proje bedelinin yüzde 75'i İKA, yüzde 25'i de borsamız tarafından karşılanacak. Gaziantep-Nizip arasındaki karayollarına ait 80 bin metrekarelik arsaya kuracağımız lisanslı depomuz sektörün gelişmesi açısından birçok kolaylık ve yenilik sağlayacak. Bu sistem sayesinde ihracatçılar, kaliteli ürünle yeni pazarlara yönelebilecek. Antep fıstığı stoku konusunda daha net rakamlar bilineceği için stokçuluk ve istikrarsız fiyat artışları engellenmiş olacak. Lisanslı depoculuğun hayata geçirilmesiyle bölge çiftçisi de büyük kazanımlar elde edecek. Lisanslı depoda muhafaza edilen ürünler için stopaj ödenmiyor. Üreticimiz lisanlı depoda sakladığı ürünü gerek yurt içine gerekse yurt dışına kolaylıkla satıp parasını alabiliyor."


İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Antep FıstığıGaziantepGaziantep Ticaret Borsası (GTB)Lisanslı Depoculuk
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.