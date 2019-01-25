ADANA (AA) - Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, "Lisanslı depolara giren ürün her zaman gerçek değerini bulur. Üreticiden ilk altı ay depo kirası alınmıyor. Tarladan lisanslı depoya gelen ürünün nakliye ve analiz bedeli de devlet tarafından destekleniyor." ifadesini kullandı.

Bilgiç, yazılı açıklamasında, Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) alım-satım işlemlerinin borsalarında artarak devam ettiğini belirtti.

Elektronik satış ve lisanslı depoculuğun önemini anlatan Bilgiç, şunları kaydetti:

"Lisanslı depolara giren ürün her zaman gerçek değerini bulur. Üreticiden ilk altı ay depo kirası alınmıyor. Tarladan lisanslı depoya gelen ürünün nakliye ve analiz bedeli devlet tarafından destekleniyor. Ayrıca üretici için çok önemli olan stopaj ve gelir vergisi alınmamaktadır. ELÜS senedi olan üretici bankalardan 9 ay faizsiz kredi kullanabiliyor. Lisanslı depodaki ürünler sağlıklı bir şekilde muhafaza ediliyor. ELÜS satışında fiyatlar en üst değeri buluyor. Adana Ticaret Borsası olarak Elektronik alım-satım salonumuz, lisanslı depolarımız ve laboratuvarlarımızla bölgemize tarımsal alanda kaliteli hizmet sunmaya ve katma değer oluşturmaya devam ediyoruz."

Yeni borsa komplekslerinin faaliyete girmesinden bu yana ELÜS satışlarının yüz güldürdüğünü bildiren Bilgiç, "Lisanslı depolardaki mısır gerçek değerini buldu. Borsa kompleksimizin yapılış amacı da aslında bu idi. Borsamız gerçek işlevini yerine getirmektedir. Üreticinin alın terinin karşılığını bulduğu bu ortam bizleri çok mutlu etti." değerlendirmesinde bulundu.