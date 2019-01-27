Lisanslı elektrik üretimi kasımda azaldı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 azalışla 23 milyon 597 bin megavatsaate geriledi.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Kasım Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yaklaşık yüzde 29'u doğal gaz, yüzde 24'ü ithal kömür, yüzde 15,9'u linyit, yüzde 11,9'u barajlı hidroelektrik santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğal gaz izledi.



Lisanslı elektrik üretimi geçen yıl kasımda bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2 azalışla 23 milyon 597 bin megavatsaate düştü.

Geçen yıl kasım sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 artışla 83 bin 92 megavat oldu. Kurulu gücün yüzde 31'i doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,7'si barajlı hidroelektrik, yüzde 11,6'sı da linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanı diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler arasında paylaşıldı.

- Lisanssız elektrik üretiminde yüzde 77 artış

Geçen yıl kasımda güneş, biyokütle ve rüzgar gibi kaynaklardan elde edilen brüt lisanssız elektrik üretimi yüzde 77 yükselişle 518 bin megavatsaate yükseldi. 2017'nin yılının kasım ayında bu miktar 292 bin megavatsaat seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde lisanssız elektrik kurulu gücü yüzde 91,3 artışla 5 bin 214 megavata çıktı. 2017'nin kasım ayı sonunda Türkiye'nin lisanssız elektrikte kurulu gücü 2 bin 725 megavat seviyesindeydi.

- Faturalanan tüketim miktarı arttı

Geçen yıl kasımda elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 artarak 43 milyon 800 bine ulaştı. Faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 artışla 18 milyon 769 bin megavatsaate çıktı.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 42,2'si sanayi, yüzde 28,2'si ticarethane ve yüzde 23,7'si de mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Kalan tüketim tarımsal sulama ve aydınlatma kaynaklı gerçekleşti.







