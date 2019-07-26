Lisanslı elektrik üretimi mayısta arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,38 artışla 23 milyon 860 bin 774 megavatsaat oldu.



Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Mayıs Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 23,05'i barajlı hidroelektrik, yüzde 16,59'u akarsu, yüzde 15,10'u linyit, yüzde 12,64'ü doğal gaz santrallerinden sağlandı. Bu kaynakları ithal kömür, rüzgar, jeotermal, taş kömürü, biyokütle, asfaltit, fuel-oil ve güneş izledi.



Lisanslı elektrik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,38 artarak 23 milyon 860 bin 774 megavatsaate çıktı.



Mayıs sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,06 artışla 83 bin 940 megavat oldu. Kurulu gücün yüzde 30,90'ı doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,52'si barajlı hidroelektrik, yüzde 11,74'ü de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanını diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.



- Faturalanan tüketim miktarı azaldı



Mayısta elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,55 artarak 44 milyon 237 bin 726'ya ulaştı. Faturalanan tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 3,79 azalışla 18 milyon 439 bin 676 megavatsaate geriledi.



Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 44,65'i sanayi, yüzde 27,28'i ticarethane ve yüzde 24,08'i de mesken abonelerince yapıldı. Kalan tüketim de aydınlatma ve tarımsal sulama amaçlı gerçekleşti.