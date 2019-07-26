Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Trabzon mersin dünya
Köprü ve otoyol gelirleri
Köprü ve otoyol gelirleri
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi
Merkez'den faiz indirimi
Ovacık 'lavanta' koktu
Ovacık 'lavanta' koktu
“hepsiyurtdışından“, Türk tüketicisinin hizmetinde
İşte “hepsiyurtdışından“!
M3 para arzı arttı
M3 para arzı arttı

Lisanslı elektrik üretimi mayısta arttı

- Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,38 artarak 23 milyon 860 bin 774 megavatsaate ulaştı - Kurulu güç ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,06 artışla 83 bin 940 megavata yükseldi

Lisanslı elektrik üretimi mayısta arttı
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,38 artışla 23 milyon 860 bin 774 megavatsaat oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun "2019 Mayıs Ayı Elektrik Piyasası Sektör Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 23,05'i barajlı hidroelektrik, yüzde 16,59'u akarsu, yüzde 15,10'u linyit, yüzde 12,64'ü doğal gaz santrallerinden sağlandı. Bu kaynakları ithal kömür, rüzgar, jeotermal, taş kömürü, biyokütle, asfaltit, fuel-oil ve güneş izledi.

Lisanslı elektrik üretimi mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,38 artarak 23 milyon 860 bin 774 megavatsaate çıktı.

Mayıs sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrikte kurulu gücü ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,06 artışla 83 bin 940 megavat oldu. Kurulu gücün yüzde 30,90'ı doğal gaz çevrim santralleri, yüzde 24,52'si barajlı hidroelektrik, yüzde 11,74'ü de linyit santrallerinden oluştu. Kurulu kapasitenin kalanını diğer enerji kaynaklarından elektrik üreten tesisler oluşturdu.

- Faturalanan tüketim miktarı azaldı

Mayısta elektrik abone sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,55 artarak 44 milyon 237 bin 726'ya ulaştı. Faturalanan tüketim miktarı ise aynı dönemde yüzde 3,79 azalışla 18 milyon 439 bin 676 megavatsaate geriledi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 44,65'i sanayi, yüzde 27,28'i ticarethane ve yüzde 24,08'i de mesken abonelerince yapıldı. Kalan tüketim de aydınlatma ve tarımsal sulama amaçlı gerçekleşti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2019 Mayıs Ayı Elektrik Piyasası Sektör RaporuElektrikEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)Mayıs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5