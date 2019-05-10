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Lisanssız elektrik tesisleri için kurulu güç sınırı artırıldı

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: - "Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırı 1 megavattan 5 megavata yükseltildi"

Lisanssız elektrik tesisleri için kurulu güç sınırı artırıldı
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırının 1 megavattan 5 megavata yükseltildiğini açıkladı.

Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesislerinde kurulu güç üst sınırı 1 megavattan 5 megavata yükseltildi. Lisans alma ya da şirket kurma yükümlülüğü olmadan, bürokrasiye takılmadan vatandaşlarımız ve işletmelerimiz artık daha fazla elektrik üretebilecek." ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
EnerjiFatih DönmezYenilenebilir Enerji
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