“Lisansta Avrupa'da en çok büyüyen ülke Türkiye“

İSTANBUL (AA) - GÖKHAN YILDIZ - The Walt Disney Company Türkiye, İsrail, Yunanistan, Kıbrıs ve Malta Müdürü Giovanni Mastrangelo, bu yıl lisans alanında Avrupa'da en çok büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu, 2017'de de bu ivmeyi sürdüreceklerini bildirdi.

Giovanni Mastrangelo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, perakende ve lisans işlerinin büyümede katkılarının büyük olduğunu, 2016'da Avrupa'da lisans alanında en çok büyüyen ülkenin Türkiye olduğunu ve 2017'de de bu ivmeyi sürdüreceklerini söyledi.

2015'ten bu yana her yıl yakaladıkları yüzde 32'lik büyüme sayesinde Türkiye'nin Ortadoğu ve Avrupa bölgesinin en çok büyüyen pazarı olduğunu kaydeden Mastrangelo, "Disney olarak uluslararası büyüme odaklı bir stratejiyle ilerliyoruz. Türkiye, sahip olduğu potansiyeli ile The Walt Disney Company için son derece önemli bir pazar." ifadelerini kullandı.

Tüketicilerle buluşturmak üzere 2017 yılı için öncelik verilen markalar arasında Mickey ve Arkadaşları, Star Wars, Disney Prensesler, Örümcek Adam ve Arabalar olacağını belirten Mastrangelo, şunları kaydetti:

"2017 marka önceliklerimiz arasında The Walt Disney Company bünyesine 2012 yılında katılan Star Wars da bulunmakta. Disney'in Lucasfilm'i satın almasını takiben Disney çatısı altında vizyona giren ilk Star Wars filmi Star Wars Güç Uyanıyor hem dünyada hem de Türkiye'de geçtiğimiz yılın en merakla beklenen filmiydi. Film, ülkemizde 1 milyon barajını aştı. 2014'de 543 milyon olan Star Wars fan sayısı, şu anda 700 milyona ulaştı. Bizi gururlandıran bu başarıda tüm sene boyunca gerçekleştirdiğimiz entegre perakende çalışmaları ve marka işbirliklerinin payı oldukça büyük. 14 Aralık 2016'da vizyona girecek olan ara dönem filmi Star Wars Rogue One ile de bu ivmeyi sürdüreceğimize inanıyoruz.

Önümüzdeki sene hem içerik hem de perakende tarafında öne çıkaracağımız markalarımızdan bir diğeri ise Disney Prensesler. Prenseslerin her biri artık bireysel hikayeleriyle ön plana çıkıyor. Örneğin Ariel maceracı, özgür ruhlu ve kararlı. Sindirella çalışkan ve azimli. Rapunzel çoşkulu, meraklı ve yaratıcı karakter özellikleriyle tüketicilerle buluşuyor. Kısacası, büyük hayalleri olan her kız çocuğu için, ona bunun mümkün olduğunu gösterecek bir Disney prensesi var. Biz de 2017'de yayıncılıktan, lisanslı ürünlere, ev sinemasından, sinemaya ve Disney Channel içeriklerine kadar tüm iş birimlerimiz tarafından desteklenecek Disney Prensesler'de oldukça iddialıyız ve en az yüzde 50 büyüme hedefliyoruz."



- "Marka bilinirliğimizi Türkiye geneline yaymayı hedefliyoruz"



Mastrangelo, 2017'nin önemli film tanıtımları arasında yer alan Arabalar 3 ve Örümcek Adam sayesinde hem yeni içerikleri hem de çok daha fazla kategoriden ürünü tüketiciyle buluşturacakları bir yıl olmasını hedeflediklerini kaydetti.

Uydudan şifresiz yayınlanan Disney Channel'ın da marka için oldukça önemli olduğunu belirten Mastrangelo, "Disney Channel, animasyon ve Disney markalı sinema filmlerinden oluşan çocuk odaklı aileyi de kapsayan kaliteli ve güvenilir içeriği sayesinde bugün Türkiye'de ölçümlenen çocuk kanalları arasında ikinci sırada yer alıyor. Aile eğlencesinin merkezinde yer alan Disney Channel'ın başarısını sürdürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Mastrangelo, marka bilinirliklerini Türkiye geneline yayma hedefiyle Teknosa ile iş birliğine giderek Disney Collection tanıtımını gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Amerika ve Meksika'daki örneklerinden sonra Teknosa ile birlikte Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesinde bir ilk olma özelliği de taşıyan Disney Collection'u Türkiye'de ailelerle buluşturmaya başladıklarını ifade eden Mastrangelo, "The Walt Disney Company'nin Türkiye pazarına verdiği önemin bir gösterge niteliği taşıyan Disney Collection içerisinde, oyuncaktan kıyafete, peluştan kırtasiye ürünlerine, kostüm ve ayakkabıya kadar 300'ü aşkın ürün çeşidi bulunuyor." diye konuştu.