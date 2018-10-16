Liseli gençler cazı keşfediyor

İSTANBUL (AA) - 28. Akbank Caz Festivali, lise çağındaki gençlere caz müziğini tanıtmak, sevdirmek ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamak amacıyla başlattığı "Liselerde Caz Atölyeleri"ne bu yıl da devam ediyor.

Akbank'ın açıklamasına göre, lise çağındaki gençlere caz müziğini tanıtma ve sevdirme amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen Liselerde Caz Atölyeleri kapsamında dokuz liseden gençler, Ercüment Orkut, Volkan Topakoğlu ve Ediz Hafızoğlu ile bir araya gelerek caz müziğini ve enstrümanlarını daha yakından tanıma fırsatı bulacak.



Liselerde Caz Atölyeleri, 18 Ekim'de Özel Şişli Terakki Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi'nde, 19 Ekim'de Saint Benoit Fransız Lisesi, Sainte Pulcherie Fransız Lisesi ve Galatasaray Lisesi'nde, 22 Ekim'de Özel Enka Lisesi ve İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde, 23 Ekim'de Özel Alman Lisesi ve Avusturya Lisesi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.



