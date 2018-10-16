Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Reşat türk GE GE Sağlık ile Bahat Sağlık Grubu önemli bir teknoloji işbirliğine imza attı
Sosyal robot konuşacak
Sosyal robat konuşacak
Zor dönem geride kaldı
Zor dönem geride kaldı
Sanayi üretimi arttı
Sanayi üretimi arttı
En lezzetlisi şimdi
En lezzetlisi şimdi
Göreve başladı
ÇAYKUR'a yeni müdür

Liseli gençler cazı keşfediyor

İSTANBUL (AA) - 28. Akbank Caz Festivali, lise çağındaki gençlere caz müziğini tanıtmak, sevdirmek ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamak amacıyla başlattığı "Liselerde Caz Atölyeleri"ne bu yıl da devam ediyor. Akbank'ın...

Liseli gençler cazı keşfediyor
banner17

İSTANBUL (AA) - 28. Akbank Caz Festivali, lise çağındaki gençlere caz müziğini tanıtmak, sevdirmek ve yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağlamak amacıyla başlattığı "Liselerde Caz Atölyeleri"ne bu yıl da devam ediyor.

Akbank'ın açıklamasına göre, lise çağındaki gençlere caz müziğini tanıtma ve sevdirme amacıyla bu yıl yedincisi düzenlenen Liselerde Caz Atölyeleri kapsamında dokuz liseden gençler, Ercüment Orkut, Volkan Topakoğlu ve Ediz Hafızoğlu ile bir araya gelerek caz müziğini ve enstrümanlarını daha yakından tanıma fırsatı bulacak.

Liselerde Caz Atölyeleri, 18 Ekim'de Özel Şişli Terakki Lisesi ve Kadıköy Anadolu Lisesi'nde, 19 Ekim'de Saint Benoit Fransız Lisesi, Sainte Pulcherie Fransız Lisesi ve Galatasaray Lisesi'nde, 22 Ekim'de Özel Enka Lisesi ve İstanbul Amerikan Robert Lisesi'nde, 23 Ekim'de Özel Alman Lisesi ve Avusturya Lisesi'nde ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
28. Akbank Caz FestivaliAkbank
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1