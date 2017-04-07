Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Lloyds, müşterilerine 100 milyon sterlin tazminat ödeyecek

LONDRA (AA) - İngiltere'nin önde gelen bankalarından Lloyds, 6 çalışanına ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının ardından zarar gören müşterilerine 100 milyon sterlin tazminat ödeneceğini duyurdu. Bu yılın şubat ayında Lloyds...

Lloyds, müşterilerine 100 milyon sterlin tazminat ödeyecek

LONDRA (AA) - İngiltere'nin önde gelen bankalarından Lloyds, 6 çalışanına ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturmalarının ardından zarar gören müşterilerine 100 milyon sterlin tazminat ödeneceğini duyurdu.

Bu yılın şubat ayında Lloyds ve bankanın iştiraki Halifax Bank of Scotland’da (HBOS) çalışan 6 kişinin bankacılık işlemlerinde yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle tutuklanmasının ardından banka, işlemlerden zarar gören müşterilerini tespit ettiğini açıkladı.

Lloyds’dan yapılan açıklamada, zarar gören müşterilere ödenmek üzere 100 milyon sterlinin ayrıldığı belirtildi.

Banka, daha önce, yolsuzluk soruşturmalarına ilişkin regülatörlerin verebileceği cezalarla ilgili olarak 250 milyon sterlinlik bütçe ayırdığını duyurmuştu.

Llodys Bankacılık Grubu Üst Yöneticisi Antonio Horta-Osorio, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu çalışanların suç unsuru teşkil eden eylemlerinden doğrudan etkilenen bütün müşterilerimizden özür diliyorum." ifadesini kullandı.

İngiliz Finansal Denetim Otoritesi (FCA), bankaya ilişkin yolsuzluk incelemelerini sürdürüyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
CezaFCAIngiltereLloydsLondraTazminat
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5