Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya Eto Trabzon TİCARET Bursa
Sektörün yıldızını aldı
Sektörün yıldızını aldı
Zeytinoğlu güven tazeledi
Zeytinoğlu güven tazeledi
Palamut umudu
Palamut umudu
Bu çilek güldürdü
Bu çilek güldürdü
Peynire ARGE katacak
Peynire ARGE katacak

Lloyds'tan 550 milyon sterlinlik tazminat bütçesi

- Lloyds Bankacılık Grubu'ndan yapılan açıklamada, ödeme koruma sigortası (PPI) adı altında sorunlu ürün satışlarına ilişkin olarak bankanın 550 milyon sterlin seviyesinde bir tazminat ayırdığı belirtildi

Lloyds'tan 550 milyon sterlinlik tazminat bütçesi

LONDRA (AA) - İngiltere’nin önde gelen bankalarından Lloyds, sorunlu ürün satışlarına ilişkin 550 milyon sterlin ödeyeceğini bildirdi.

Lloyds Bankacılık Grubu'ndan yapılan açıklamada, ödeme koruma sigortası adı altında sorunlu ürün satışlarına ilişkin olarak bankanın bu yılın ilk yarısında 550 milyon sterlin seviyesinde bir tazminat ayırdığı ifade edildi.

Banka bu son tazminat kararı ile bu zamana kadar ödeme koruma sigortası kapsamında müşterilerine yaptığı sorunlu ürün satışlarına ilişkin toplam 19,2 milyar sterlin harcamış oldu.

Açıklamada, bankanın bu yılın ilk yarısında toplam vergi öncesi karının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artarak toplam 3,1 milyar sterline ulaştığı aktarıldı.

Bankanın mali verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan Antonio Horta-Osorio, İngiliz ekonomisinin direnç göstermeye devam ettiğini belirterek, işsizliğin halen düşük seyrettiğini, zayıf sterlinin İngiltere’nin ihracatını desteklediğini söyledi.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BankaBankacılıkLloydsLondra
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5