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LNG ithalatında rekor

- Türkiye'nin ocakta LNG ithalatı 2 milyar 340 milyon metreküple rekor seviyeye ulaştı - Bu ayda toplam doğal gaz ithalatında LNG'nin payı ilk kez yüzde 40'ı aştı

LNG ithalatında rekor
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ANKARA (AA) - MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Türkiye'nin ocak ayındaki sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatı 2 milyar 340 milyon metreküple rekor seviyeye ulaştı.

Türkiye, doğal gaz ticaret merkezi olma hedefi kapsamında enerji arz güvenliği ve kaynak çeşitliliğini sağlamak için LNG ithalatını artırıyor.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, boru hatları ve LNG tesisleriyle ithal edilen doğal gaz miktarı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,5 azalarak 5 milyar 810 milyon metreküpe geriledi. Bu ayda LNG ithalatında 2 milyar 340 milyon metreküple rekor kırıldı. Bu ayda toplam doğal gaz ithalatında LNG'nin payı ilk kez yüzde 40'ı aştı.

Ocakta en fazla LNG alımı yapılan ülke, 698 milyon metreküp ile Cezayir oldu. Bu ülkeyi 478 milyon metreküple Nijerya, 460 milyon metreküple ABD ve 346 milyon metreküple Katar izledi.

Kalan miktarın 186 milyon metreküpü Mısır'dan, 87 milyon metreküpü Norveç'ten, 83 milyon metreküpü de Trinidad ve Tobago'dan ithal edildi.

Toplam doğal gaz ithalatının kalanı ise Rusya, İran ve Azerbaycan'dan boru hatlarıyla yapıldı.

- Rus gazı ithalatında azalış

Türkiye ocakta ABD'den 460 milyon metreküp LNG ithal etti. Daha önce bu ülkeden en fazla 196 milyon metreküp LNG alımı yapılmıştı.

Öte yandan ocakta Azerbaycan'dan boru hatlarıyla alınan doğal gaz miktarı da 808 milyon metreküple en yüksek seviyeye ulaştı. Bunda TANAP Doğal Gaz Boru Hattı'nın devreye girmesi önemli rol oynadı.

Ocakta Rusya'dan boru hatlarıyla 1 milyar 837 milyon metreküp doğal gaz ithal edildi. Böylece söz konusu ayda Rusya'nın toplam gaz ithalatı içindeki payı yüzde 31,62 seviyesine geriledi.

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Doğal GazEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)IthalatSıvılaştırılmış Doğal Gaz
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