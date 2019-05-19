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LOG Esports, Red Bull Flick'in ilk şampiyonu oldu

- CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu buldu

LOG Esports, Red Bull Flick'in ilk şampiyonu oldu
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İSTANBUL (AA) - CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick'in ilk şampiyonu LOG Esports oldu.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, CS:GO turnuvası olan Red Bull Flick, ilk şampiyonunu buldu. Oyunseverler, yıllara meydan okuyan oyun Counter Strike'ta 2'ye 2 formatında Türkiye'nin en iyisi olmak için mücadele etti.

AOC Gaming partnerliğiyle gerçekleştirilen Red Bull Flick'te 8 takımın yer aldığı büyük final Hasköy Yün İplik Fabrikası'nda gerçekleştirilirken, LOG Esports şampiyon oldu.

Finalleri yayıncı Cantuğ "Unlost" Özsoy ve Berk "RIP" Tepe yorumladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Cantuğ "Unlost" Özsoy, "Türkiye'de yapılmaz denilen pek çok şeyin yapılışına şahit olup eşlik etmek benim için çok büyük bir gurur kaynağı. Böyle büyük ve değerli bir markanın, bu seviyede bir turnuva düzenlemesi hepimizi çok mutlu etti. Umarım bu tür büyük turnuvaların da devamı gelir ve ülkemizdeki espor kültürü daha da önemli bir kitleye ulaşır." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
LOG EsportsRed Bull Flick
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